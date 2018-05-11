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تعليمات للمديرين الولائيين للتحرك

العدالة لردع المعتدين على الأئمة والأعوان الدينيين

  03 جويلية 2018 - 21:49   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الوطني
العدالة لردع المعتدين على الأئمة والأعوان الدينيين

سيتعرض المعتدون على الأئمة في المساجد إلى المتابعات القضائية، حيث أمر وزير الشؤون الدينية الأوقاف محمد عيسى المدراء الولائيين بالمبادرة إلى إيداع شكاوى لدى القضاء ضد كل من يعتدي على الأئمة أو الأعوان الدينيين، في محاولة منه لردع المتربصين بهم وحمايتهم من الاعتداءات التي باتت تطالهم بين فترة وأخرى.

 

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن توجيه تعليمات إلى المدراء الولائيين بالمبادرة إلى إيداع شكاوى لدى القضاء ضد أي شخص يعتدي عَلى من استأمنتهم الدولة على بيوت الله، سواء كانوا أئمةً أو أعوانا دينيين. وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي مساء أول أمس، عن إيداع شكوى بأمر منه لدى مجلس قضاء ولاية الشلف  ضدَّ الذين اعتدوا على إمام مسجد عمر بن الخطاب ببلدية تاجنة بذات الولاية، وهو يؤدي مهامه الرسمية بصفته المسؤول الأوحد عن المسجد. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر، ردا على أحد التعليقات الواردة إلى صفحته، بأن كل قضايا الاعتداء على الأئمة لدى القضاء إلا من عفا عمن ظلمه. وبسبب أحداث عرفتها بعض مساجد الجمهورية مؤخرا، قرر محمد عيسى تجميد تجديد الجمعيات الدينية إلى إشعار لاحق، بعدما أصبح هذا الأمر يشكل خطرا على الأئمة، وبات يتم في جو من الفوضى والتجاذب وانتهاك حرمة المساجد وهيبة الإمام، إذ تم إبراق هذا القرار بتاريخ 30 جوان المنقضي إلى كافة المديريات الولائية والمصالح المعنية للتنفيذ. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى قد حذر مما وصفها بالمحاولات الحثيثة للاستيلاء على مساجد الجمهورية، واستهداف بعض الأئمة بخلفيات أيديولوجية وغيرها، وأكد أن المساجد ومنابرها تحميها الجمهورية وترعاها أيدي الإسلام وقوانين الدولة، في رسالة موجهة لمن وصفهم بـالمتشددينالذي يغامرون بإرجاعنا إلى سنوات الفتنة، من خلال التموقع المغرض في الجمعيات الدينية المسجدية ومناصرة هذا المسعى عبر بعض منابر الإعلام، وكذا الدفاع عن هذا المخطط من خلال التنظيمات المهنية المنحازة فكريا وسياسيا والترويج له باستعمال منصات التواصل الاجتماعي وتسهيل تنفيذ هذه الخطة بقلة وعي، أو بدافع الأنانية.

 زين الدين زديغة

 

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