بدوي يؤكد أن الهدف منها تقليص تدخل الجماعات المحلية في تسيير حاجيات المواطنين

الحكومة تتخلى عن تسيير الإطعام والنقل المدرسي ومعالجة النفايات للخواص

نحو التخلي تدريجيا عن سياسة دعم حاجيات المواطن اليومية

تتجه الحكومة إلى خوصصة العديد من القطاعات التي تسيرها الجماعات المحلية من خلال إقرار تدابير قانونية تسمح للبلديات بتفويض تسيير بعض المرافق العمومية للخواص، على غرار توزيع المياه، التطهير ومعالجة النفايات المنزلية، والإطعام والنقل المدرسي، إضافة إلى دور الحضانة وغيرها من المهام التي تتولاها البلديات، في إطار استراتيجية جديدة تسمح بتقليص تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين.

قال الوزير إنّ مصالحه بصدد تهيئة الأرضية لتطبيق النص التنظيمي المتعلق بتفويض المرافق العمومية، الذي صادقت عليه الحكومة شهر ماي الماضي، كاشفا عن اعتماد تدابير جديدة في تسيير المرفق العام بالشراكة مع الخواص، وهو ما يعني أنه بإمكان الخواص الحصول على تفويض من البلديات للقيام بتلك المهام، وقال بدوي، بأن الجماعات المحلية المكلفة بتسيير المرفق العام، مدعوة إلى اللجوء لهذا النمط من التسيير لتنفيذ مهام الخدمة العمومية وتقليص الضغط عليها، معتبرا أن تجسيد أحكام القانون الجديد سيسمح بتنمية أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة خلال انجاز وتسيير تلك المنشآت وخلق مناصب الشغل، منوها خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام حول دور المرافق العمومية المحلية في تنمية وترقية الاستثمار المنتج المحلي بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، بالتقدم المسجل في مجال تسيير المرفق العمومي وتحرير المبادرات على مستوى الجماعات المحلية، باعتماد أسلوب تفويضات المرفق العام عبر نص تنظيمي صادقت عليه الحكومة في ماي الماضي، مضيفا بأن هذا المشروع الجديد يهدف أساسا إلى التوجه نحو الكفاءة والفاعلية، وإرساء قواعد جديدة لتحسين مردودية المؤسسات والجدية في الأداء مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير وتقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطن من خلال إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العمومي والخاص. في السياق ذاته، شدّد بدوي على أن إعادة النظر في الجباية المحلية أصبحت تشكل رهانا للجماعات المحلية للدفع بعجلة التنمية داعيا إلى خلق ديناميكية تستمد قوتها من تثمين المبادرات الناجحة وتصحيح كل الاختلالات التي تعيق حاليا الأداء الفعال للمرافق العمومية،كما تحدث الوزير عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الاعداد مؤكدا أنه يمثل ضرورة حتمية تصبو لتكييف الإدارة المحلية مع الرؤية الجديدة للبلاد وتأكيدا لمكانة الجماعات المحلية طبقا للمراجعة الأخيرة للدستور، مضيفاأن هذا القانون الجديد سيسمح بتدعيم دور المنتخبين المحليين في إثراء الجباية المحلية وخلق الثروة تماشيا مع التزامات الجزائر في المحافل الدولية.

أنباف تثمن الإجراء وتحذر من البزنسةفي قطاع التربية

ثمن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنباف صادق دزيري قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية خوصصة عمليات النقل المدرسي والإطعام المدرسي وأكد أنها من صالح الأولياء والتلاميذ لاسيما أنها تحسن من جودة الخدمات الممنوحةوتحسن نوعية الوجبات المدرسية المقدمة. في المقابل حذر رئيس أنباف من تحويل هذه العملية إلى بزنسة في يد المؤسسات الخاصة التي تم إقحامها بقطاع التربية، كما تحدث دزيري أيضا في اتصال بـ المحور اليومي أمس، عن طريقة التمويل ومن سيقوم بدفع المستحقات لهذه المؤسسات، هل هي من صلاحيات الأولياء أو البلدية، من جهة أخرى،شدد دزيري إخضاعها للمراقبة المشددة من طرف رؤساءالبلديات ومدراء المؤسسات التربويةووزارة التربية خاصة فيما يتعلق بنوعية وسائل النقل المستعملة في نقل التلاميذ خاصة المقيمين في المناطق النائية والقرى وكذا تسليط الرقابة المشددة على نوعية المواد الغذائية المقدمة للتلاميذ من طرف هؤلاء الخواص اللذين سيتمالسماح لهم بالمساهمة في تحسين الخدمات بالمؤسسات التربوية خاصة الطور الابتدائي.