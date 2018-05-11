الشركة مهددة بتكبّد خسائر كبيرة

تقنيو صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية يهددون بالإضراب

هدد عمال النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية بالعودة إلى الإضراب، مع عدم الإفصاح عن موعد الدخول في هذا الاحتجاج، وينتظر أن يتصادف شل الخطوط الجوية مع موسم الاصطياف والحج، مما يهدد الشركة بتكبد بخسائر هائلة.

أوضحت الجمعية العامة غير العادية للنقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، في بيان لها أمس، أنه في ظل تماطل الإدارة عن تسوية مطالب تقنيي الجوية، صوّت العمال بالعودة إلى الإضراب بنسبة 92 بالمائة، حيث صوت 258 منهم لخيار الإضراب، مقابل 12 صوتا رافضا له، فيما تم إلغاء تسعة أصوت. وأشارت النقابة إلى أنها ستعمد إلى تحديد تاريخ الإضراب في الأيام المقبلة، ورفع إشعار إلى إدارة الخطوط الجوية الجزائرية لاحقا. وينتظر أن يتصادف شل الخطوط الجوية مع موسم الاصطياف والحج، مما يهدد الشركة بخسائر كبير في حال عدم تدخل الإدارة. وللإشارةفإن مطالب العمال تتمحور حول إعادة تصنيف التقنيين في السلم الهرمي للأجور، عن طريق رفع الأجر القاعدي ومساواة أجورهم مع الموظفين الآخرين في الشركة والترقية في مناصب العمل. وأكدت النقابة في ختام بيانها أن الاستجابة للمطالب أمر لا رجعة فه.