ضبط 116 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات

ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بوهران وتلمسان و تنس أمس الخميس أكثر من 116 كلغ من الكيف المعالج, حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بوهران وتلمسان و تنس (116.5) كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين تم حجز (775) قرصا مهلوسا بكل من الوادي و تلمسان.

و في نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، مهربا واحدا وحجزت مركبة رباعية الدفع و دراجة نارية و1.3 طن من المواد الغذائية وخمس مولدات كهربائية وست مطارق ضاغطة وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية, فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية كبيرة من الوقود تقدر بـ (4086) لتر، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

من جهة أخرى،" أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبرج باجي مختار.