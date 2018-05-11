موجة الحر تستمر في 5 ولايات بالجنوب

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة ،الخميس، أن موجة الحر التي تمس 5 ولايات بجنوب البلاد منذ بضعة ايام ستستمر الى غاية ،الجمعة، بدرجات حرارة قياسية تتجاوز 48 درجة محليا حسبما

ونظرا للإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة في أغلب المناطق الصحراويةوالتي ستبلغ أو تتجاوز 48 درجة محليا في كل من ولايات الوادي ،ورقلة و شرق غرداية و بشار و أدرار و شمال تمنراست حسب النشرية الجوية الخاصة التي تمتد صلاحيتها الى غاية يوم الجمعة على الساعة الـ 21:00 ،حسب ذات المصدر.