قال إنّ بيان 1 نوفمبر يدعو إلى الحرية والتعايش في سلام

غلام الله: "لن نقبل بالتهجم على الأئمة باسم الحرية"

قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله من وهران أول أمس، إن الإسلام في الجزائر "راسخ برسوخ القرآن في صدور الجزائريين" وأن بيان أول نوفمبر 1954 يدعو إلى "الحرية والتفتح وإلى التعاون والعيش معا"، مستهجنا التهجم على الأئمة مهما كانت توجهاتهم.

أوضح بوعبد الله غلام الله في كلمته لدى افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "الإسلام والبعد الإنساني" أن الإسلام في الجزائر "راسخ برسوخ القرآن في صدور الجزائريين وهذه الأرض المروية بدماء الشهداء"، مضيفا بقوله: "عندما تقرؤون بيان أول نوفمبر 1954 لا تجدون أي دعوة للعدوان والحرب ولا إلى القتال، وإنما تجدون الدعوة إلى الحرية والتفتح وإلى التعاون والعيش معا، هذه الثمرة التي نحن نعيشها هذه السنة وعرفت في البيان وظهرت في المصالحة الوطنية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن دين الإسلام "دين الإنسانية، وأنه يعبّر عن حرية الإنسان، وكل إنسان مسؤول عن سلوكه ومعتقداته وآرائه ولا نلزم أحدا، لكن لا نرضى أن يعتدي أحد على آرائنا ومعتقداتنا".

ودعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله من وهران، مهاجمي الأئمة مهما كانوا مالكيين أوحنفيين أو إباضيين إلى التوقف عن ممارسات التهجم والتهكم باسم الحرية، داعيا إياهم إلى تقبل الآخرين والاحتكام إلى العيش بسلام مع الغير على أساس أن الجميع مأمورون بالدعوة إلى الإسلام والأخوة التي لا تنحصر على المنابر إنما تمتد إلى الأسواق والمدرسة والجامعة، وطلب غلام الله في اليوم الدراسي حول الإسلام والبعد الإنساني من مهاجمي الصحابة وأمهات المؤمنين والأئمة، "أن يلتفّوا حول تمثيل الإسلام تمثيلا حقيقيا يجعل الناس ترغب في اعتناق ديننا الحنيف، فالإسلام لا ينشر بالقوة إنما بالقدوة الحسنة".

وجدد أبو عبد الله غلام الله رفض المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري اتهام الأئمة الأجلاء، موضحا أن الإسلام راسخ برسوخ الأرض التي رُويت بدماء الشهداء لما يميّزه من إنسانية، ووجه الدكتور غلام الله الأعلى خطابه إلى الأشخاص المتعصبين المتهكمين على الاجتهادات الدينية الوجيهة، باسم انّهم أحرار، فراح غلام الله في اللقاء يواجههم بأن الإسلام عبّر عن حرية الإنسان، لكن هذا لا يعني أن كل طرف ليس بمسؤول عن سلوكاته. في هذا السياق، ردّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بأن هؤلاء الهمجيين في أفكارهم إذا كانوا ينطلقون من مبادئ الحرية، لهم بيان أول نوفمبر الذي لا يتضمن أي دعوة للمعاصي والقتال، ويعتبر نواة وردت فيه معان سامية للحرية والتفتح والتعاون والعيش معا، معتبرا إياه الثمرة الأينع في الأمم المتحدة المكرسة للعيش في سلام بعدما بادر الرئيس بوتفليقة إلى اقتراحه.

من جهتها، كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر زروقي عن تعامل الجزائربكرامة مع المهاجرين الأفارقة، ولا يوجد أي مساس مسجّل بحقوق المهاجرين الذين تتم إعادتهم نحو بلدانهم تحت أعين ملاحظين دوليين من بعثة الأمم المتحدة، وأكدت فافا سي لخضر زروقي في لقاء صحافي على هامش لقاء "الإسلام والبعد الإنساني" المنظم من قبل المجلس الإسلامي الأعلى بوهران، أن الجزائر لم تتلق أي دولار أمريكي واحد للتكفل بالمهاجرين الأفارقة عكس ما تلجأ إليه في تخصيص2 مليار موجهة للبلدان التي تعاني من تدفق الهجرة، مشيرة إلى أن الجزائر ليست بحاجة إلى دعم كهذا، على أساس أنها متشبعة بمبادئ التي تجعلها ترعى وتتكفل بالأفارقة وفق قانون ودستور يمنع المساس بكرامة الإنسانية.

أحمد بن عطية