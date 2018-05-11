دعا إلى الاقتداء بشهداء الثورة لقهر كل التحديات

بوتفليقة يوجه "تحية إكبار" للجيش ويدعو لتنويع الاقتصاد وتعميق الديمقراطية

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر وبالرغم من كل الانجازات التي حققتها ما زالت تنتظرها معارك أخرى تتعلق بتنويع الاقتصاد وتعميق الديمقراطية والحفاظ على الاستقلال الوطني، موجها "تحية إكبار" للجيش الوطني الشعبي الذي يسهر على حماية حرمة ترابها وسلامة شعبها وسط المحيط الإقليمي الذي "تعتروه أزمات ونزاعات، وتستفحل فيه الجريمة العابرة للحدود".

قال الرئيس في رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال والشباب، نقلتها وكالة الانباء الجزائرية إنه "رغم كل الإنجازات والخطوات التي قطعتها بلادنا، ما زالت تنتظرنا معارك أخرى يجب أن ننتصر فيها، منها معركة تنويع الاقتصاد الوطني لكي نتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات، ومعركة تعميق الديمقراطية وترقية الحس المدني لكي نستفيد من تعدد آرائنا، ولكي نعالج جميع النزاعات بطرق حضارية، ومعركة الحفاظ على الاستقلال الوطني وعلى سيادة القرار الجزائري في عالم مضطرب ومتقلب"، مضيفا أن هذه المعارك "تثقل كاهل بلادنا مثل غيرها من بلدان العالم، معارك تتطلب منا الاقتداء بالأسلاف الأمجاد، وتتطلب القيام بالعمل المشروع بالاعتماد على كافة قدرات الجزائر التي مازالت تنتظر توظيفا أفضل"، وخاطب الرئيس الشباب قائلا "أن الإرادة وحب الوطن يمكناننا دائما من التغلب على جميع المصاعب ومن قهر كل التحديات مهما كان حجمها"، مشيدا بالنتائج التي حققها الجيش قائلا أنه وسط المحيط الإقليمي الذي "تعتوره أزمات ونزاعات, وتستفحل فيه الجريمة العابرة للحدود"، فإن الجزائر "تسهر في هذه الظروف على حماية حرمة ترابها وسلامة شعبها, وذلك بجهد وتضحيات شبابها المنضوي في صفوف الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وقوات أمن الجمهورية، شباب مرابط على حدودنا، شباب ما انفك يكافح بقايا الإرهاب في جبالنا"، معتبرا أن ذكرى الاستقلال "فرصة أخرى لكي نجدد جميعا تحية الإكبار لجيشنا الوطني الشعبي وقوات أمن بلادنا, ولكي نترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني"، مذكرا بأن ثورة نوفمبر المظفرة "أتت بنتيجتها مقابل استشهاد مليون ونصف المليون من خيرة أبناء الشعب الجزائري البطل وبناته، وتشريد وتهجير الملايين من أهالينا, ودمار الآلاف من قرانا وبيوتنا"، مبرزا أن الجزائر "قررت أن تجعل من يوم 5 جويلية عيدا للاستقلال وعيدا للشباب، اعترافا بنضال وتضحيات الشباب الذي صنع تحرير الجزائر، كما أقرت، من خلال هذا الخيار ضمان التواصل بين الأجيال في النضال من أجل الوطن، نضال كان بالأمس بالسلاح وبذل الأرواح من أجل الحرية، نضال استمر ويجب أن يستمر بالجهد والعرق من أجل البناء والتشييد"، وخلص إلى القول بأن استقلال الجزائر "لم يأت من دون ثمن باهظ، ثمن دفعته الأجيال تلو الأجيال في مواجهة الغزو الاستعماري، ومن خلال انتفاضات متتالية لكسر قيود الاحتلال, وكذا نضال سياسي قوي ومستمر، نضال اصطدم بأنانيات الاستعمار الغاشم الذي رد على مطالب شعبنا بقمع وحشي، قمع كانت أسوأ مظاهره مجازر 8 مايو 1945".

للإشارة فقد ترحم رئيس الجمهورية بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 وذلك بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيدي الاستقلال والشباب، وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية قام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة بحضور رئيسي غرفتي البرلمان ونائب وزير الدفاع وأعضاء الحكومة.

أسامة سبع