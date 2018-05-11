شريط الاخبار
بوتفليقة يوجه "تحية إكبار" للجيش ويدعو لتنويع الاقتصاد وتعميق الديمقراطية قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام تغييرات بقيادات وزارة الدفاع ولهبيري ينهي مهام براشدي تقليص عدد أيام البكالوريا واحتساب التقييم المستمر ابتداء من 2019 أمن العاصمة يطيح بعصابة مختصة في تزوير تأشيرات "شنغن" غلام الله: "لن نقبل بالتهجم على الأئمة باسم الحرية" مساهل ينفي تعرض الجزائر لضغوط لإقحام جيشها في أزمات المنطقة 20 سنة سجنا لحارس بلدي قتل زميلا له بسلاحه عيسى ينفي منع جمع التبرعات في المساجد أسعار النفط تتهاوى إلى 76 دولارا بفعل زيادة المخزونات الأمريكية 67 % من التلاميذ انتقلوا إلى الطور الثانوي توقع تسجيل أزيد من 50 ألف مصاب بالسرطان العام 2025 توزيع 20 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بوهران حاشي والملالي يغلقان "الميركاتو" الصيفي للمولودية عمراني راض عن أداء اللاعبين في ودية عين الدراهم الفرنسي دوماس يقود أول حصة لـ "الكناري" سانت ايتيان يريد إعادة وناس إلى "الليغ1" الفرنسية أسعار العملات الأجنبية تلتهب في السوق السوداء 170 ألف ناجح في الاختبار الكتابي لتوظيف الأساتذة والإداريين في الابتدائي تراجع قيمة المنتجات الغذائية في الأسواق الدولية "جازي" تقوم برقمنة نظام الدعم الوظيفي الخاص بها استلام طريق الميناء-الطريق السيار السنة المقبلة وتوسعة ترمواي وهران حسبلاوي يكشف عن وضع شبكة وطنية للتكفل بالحوامل "طاسيلي للطيران" تفتتح خطا جديدا بين وهران وستراسبورغ 03 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست خيار رونار يسقط وحليلوزيتش الأقرب لقيادة الخضر الحكومة تتخلى عن تسيير الإطعام والنقل المدرسي ومعالجة النفايات للخواص تحييد 38 إرهابيا واستسلام 66 آخرين خلال 6 أشهر الإرهابي أبو محمد يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست العدالة لردع المعتدين على الأئمة والأعوان الدينيين تقنيو صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية يهددون بالإضراب وزارة التجارة ستكشف عن الأرباح الخيالية لأصحاب مصانع تركيب السيارات بن غبريت تأمر بإخضاع خرّيجي المعاهد العليا للأساتذة للتكوين قطارات الاستجمام من المدن الداخلية نحو الولايات الساحلية الصندوق الوطني للتعاون يحافظ على المركز الرابع في سوق التأمينات مراجعة قانون التجارة الخارجية لتنظيم تصدير المنتوجات المحلية إخضاع لحوم البوشي لتحاليل الخبرة قبل تحديد مصيرها الحكومة تدرس مراجعة سياسة الدعم بداية من 2019 لافارج موّلت تنطيم داعش لتحصين قواعده وعرضت عمالها للخطر التجار ملزمون بإيداع ملفاتهم إلكترونيا
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام

قال إنها تتطلب "رزانة وترويا" في التعامل مع المسؤؤلين

قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام

  06 جويلية 2018 - 14:31   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الوطني
قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام

شدد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تحلي مسؤولي المؤسسة بـ"ضمير حي ويقظ وباقتدار مهني ونزاهة وإخلاص في أداء المهام المخولة"، قائلا "هي مسؤولية في غاية النبل وفي غاية الأهمية لأنها ليست هينة وليست سهلة، لكونها تستوجب رزانة وترويا في حسن التعامل مع المرؤوسين، وتستوجب الرعاية الكاملة والمتواصلة بمحيطهم العملي والمعيشي والعلاقاتي، فضلا عن البحث الدائم عن موجبات وعوامل الرفع من معنوياتهم، إلى مستوياتها الرفيعة التي اعتبرها أولوية الأولويات بالنسبة لقيادة الجيش".

قال الفريق لدى إشرافه، باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 03 جويلية 2018، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد غالي بلقصير قائدا جديدا للدرك الوطني، خلفا للواء مناد نوبة، إن "تلك العناية، التي يحظى بها سلك الدرك الوطني، هذه العناية التي تبرز معالمها الأساسية في الحرص على توفير كافة العوامل التي تمنحه حسن التطور وحسن الانسجام التام مع ما تستوجبه حساسية وخصوصية المهام المنوطة به، ومع ما يتوافق والرغبة الشديدة في جعل سلك الدرك الوطني دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وتوجيهاته السديدة"، مضيفا أن الرئيس "يحرص من خلال تلك التوجيهات على أن يكون سلك الدرك الوطني بمثابة همزة وصل واتصال مع الشعب، لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا مع إخوانهم المواطنين، وهو ما يجعل منه في الوقت ذاته عنصر أمن لا غنى عنه وأداة فعالة في غاية الضرورة في مجال خدمة الوطن واحترام قوانين الجمهورية".

وشدّد الفريق في حديثه عن المهام الحيوية الكبرى التي يتولاها سلك الدرك الوطني، على ضرورة العمل على التمتين المستمر للعلاقة مع الشعب في كافة ربوع الوطن، مضيفا أن حيوية المهام الموكلة للدرك الوطني تكمن معها أهمية بل حتمية الحرص على أدائها على الوجه الصائب والأكمل، وهو ما يستلزم بالضرورة السعي الواعي إلى التمتين المستمر للعلاقة مع الشعب في كافة ربوع الوطن، وكذا القيام بمهام حيوية وحساسة أخرى موكلة لوحدات الدرك الوطني، وهي تشارك في مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة، وتساهم في حماية المناطق الاستراتيجية وحماية الأجانب العاملين بالشركات الاقتصادية، وهي مهام قال عنها الفريق قايد صالح إنها بقدر ما تستحق منه اليوم بهذه المناسبة الكريمة كل التقدير، فإنه يدعو الجميع إلى مزيد من العمل بكل عزيمة ومثابرة، بل وبكل تضحية أحيانا كثيرة، تشريفا لمهنتهم وخدمة لبلدهم. 

وللإشارة، استهلت مراسم حفل التنصيب بتفتيش الفريق لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني وتسليمه العلم الوطني. وبعد ترؤّسه حفل تسليم السلطة، عقد لقاء مع قيادة وإطارات الدرك الوطني، حيث ألقى كلمة توجيهية ذكّر فيها من جديد بالرعاية التي يحظى بها سلك الدرك الوطني من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تماشيا مع الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات