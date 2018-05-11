قال إنها تتطلب "رزانة وترويا" في التعامل مع المسؤؤلين

قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام

شدد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تحلي مسؤولي المؤسسة بـ"ضمير حي ويقظ وباقتدار مهني ونزاهة وإخلاص في أداء المهام المخولة"، قائلا "هي مسؤولية في غاية النبل وفي غاية الأهمية لأنها ليست هينة وليست سهلة، لكونها تستوجب رزانة وترويا في حسن التعامل مع المرؤوسين، وتستوجب الرعاية الكاملة والمتواصلة بمحيطهم العملي والمعيشي والعلاقاتي، فضلا عن البحث الدائم عن موجبات وعوامل الرفع من معنوياتهم، إلى مستوياتها الرفيعة التي اعتبرها أولوية الأولويات بالنسبة لقيادة الجيش".

قال الفريق لدى إشرافه، باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 03 جويلية 2018، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد غالي بلقصير قائدا جديدا للدرك الوطني، خلفا للواء مناد نوبة، إن "تلك العناية، التي يحظى بها سلك الدرك الوطني، هذه العناية التي تبرز معالمها الأساسية في الحرص على توفير كافة العوامل التي تمنحه حسن التطور وحسن الانسجام التام مع ما تستوجبه حساسية وخصوصية المهام المنوطة به، ومع ما يتوافق والرغبة الشديدة في جعل سلك الدرك الوطني دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وتوجيهاته السديدة"، مضيفا أن الرئيس "يحرص من خلال تلك التوجيهات على أن يكون سلك الدرك الوطني بمثابة همزة وصل واتصال مع الشعب، لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا مع إخوانهم المواطنين، وهو ما يجعل منه في الوقت ذاته عنصر أمن لا غنى عنه وأداة فعالة في غاية الضرورة في مجال خدمة الوطن واحترام قوانين الجمهورية".

وشدّد الفريق في حديثه عن المهام الحيوية الكبرى التي يتولاها سلك الدرك الوطني، على ضرورة العمل على التمتين المستمر للعلاقة مع الشعب في كافة ربوع الوطن، مضيفا أن حيوية المهام الموكلة للدرك الوطني تكمن معها أهمية بل حتمية الحرص على أدائها على الوجه الصائب والأكمل، وهو ما يستلزم بالضرورة السعي الواعي إلى التمتين المستمر للعلاقة مع الشعب في كافة ربوع الوطن، وكذا القيام بمهام حيوية وحساسة أخرى موكلة لوحدات الدرك الوطني، وهي تشارك في مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة، وتساهم في حماية المناطق الاستراتيجية وحماية الأجانب العاملين بالشركات الاقتصادية، وهي مهام قال عنها الفريق قايد صالح إنها بقدر ما تستحق منه اليوم بهذه المناسبة الكريمة كل التقدير، فإنه يدعو الجميع إلى مزيد من العمل بكل عزيمة ومثابرة، بل وبكل تضحية أحيانا كثيرة، تشريفا لمهنتهم وخدمة لبلدهم.

وللإشارة، استهلت مراسم حفل التنصيب بتفتيش الفريق لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني وتسليمه العلم الوطني. وبعد ترؤّسه حفل تسليم السلطة، عقد لقاء مع قيادة وإطارات الدرك الوطني، حيث ألقى كلمة توجيهية ذكّر فيها من جديد بالرعاية التي يحظى بها سلك الدرك الوطني من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تماشيا مع الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

أسامة سبع