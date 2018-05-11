قضية "الكوكايين" و5 جويلية عجّلت بالحركة

تغييرات بقيادات وزارة الدفاع ولهبيري ينهي مهام براشدي

تتوالى عمليات انهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بسبب قضية "الكوكايين" وكذا عيد الاستقلال والشاب الذي يتزامن سنويا مع ترقيات وإقلات للعديد من قيادات الجيش، فبعد إقالة اللواء عبد الغني هامل من منصب كرئيس مدير عام للأمن الوطني، تمت إقالة اللواء مناد نوبة من على رأس قيادة الدرك الوطني وتنحية مدير الشؤون المالية بالوزارة، الجنرال بوجمعة بودواور، وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني، مقداد بن زيان، مصيرا مشابها بعد سنوات من شغله المنصب، في حين أنهى المدير الجديد للشرطة مصطفى لهبيري مهام رئيس أمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي دون الكشف عن الأسباب.

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العديد من التغييرات في قيادات الجيش أبرزها إقالة اللواء مناد نوبة من راس قيادة الدرك الوطني وتنصيب العميد غالي بلقصير على رأس الجهاز، كما أقيل مدير الشؤون المالية بالوزارة، الجنرال بوجمعة بودواور، دون كشف تفاصيل الإقالة المفاجئة، وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني، مقداد بن زيان، مصيرا مشابها بعد سنوات من شغله المنصب، وصدر القرار عن رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، كما تمت تنحية مدير أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي، في أول قرار للمدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري، كما شملت الترقيات العسكرية التي كلف بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح 10 عمداء إلى رتبة لواء و41 عقيداً إلى رتبة عميد.

أسامة سبع