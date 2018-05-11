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تستنسخ ملفات "الفيزا" وتبتز الزبائن لدفع مبالغ مالية

أمن العاصمة يطيح بعصابة مختصة في تزوير تأشيرات "شنغن"

  06 جويلية 2018 - 14:31   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
أمن العاصمة يطيح بعصابة مختصة في تزوير تأشيرات "شنغن"

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بعصابة تتكون من 5 أشخاص متابعين بتكوين عصابة تقوم باستنساخ وتزوير ملفات من أجل إيداعها على مستوى مختلف القنصليات، حسب طلبات الزبائن للحصول على تأشيرة "صحيحة" مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

قالت مصالح أمن ولاية الجزائر في بيان لها، إن التحقيق الابتدائي كشف كيف قامت هذه العصابة المتابعة بتهم "تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح التزوير في محررات رسمية والنصب والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية ووثائق إدارية والابتزاز مع طمس معالم الجريمة والتهديد بالسلاح الأبيض وعدم الفوترة"، حيث تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفهم، مضيفة أنه تم في إطار هذه القضية حجز "33 هاتف نقال و3 أجهزة إعلام آلي ولوحة رقمية وآلة تصوير وآلة طبع ونسخ وتسعة جوازات سفر بيومترية وأختام شخصية وأجهزة ذاكرة وأقراص مضغوطة وأخرى بها نماذج تزوير وكذا سجل تجاري مشبوه وآخر مستنسخ وملفات مستنسخة"، وأشار البيان لتفاصيل القضية قائلا أنها انطلقت بعد تقديم شكوى أمام مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي من قبل مواطن مفادها تعرضه للنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور مع سرقة جواز سفره البيومتري باعتبار أن الضحية كان صديق المشتبه فيه الرئيسي الذي وعده بأن يجلب له تأشيرة للسفر إلى دولة أجنبية مقابل مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم وبعد مدة اقترح عليه تأشيرة إلى دولة أجنبية بشرط أن يقوم بإتلاف جواز سفره ليستخرج له جواز سفر أخر، وبعد تحصل الضحية على التأشيرة من عاملة على مستوى مكتب المشتبه فيهم رفض إعطائها المبلغ المالي المتفق عليه ليلاحظ بعد انطلاقه بسيارته أنه متبوع من قبل أحد المشتبه فيهم الذي قام بتوقيفه و إنزاله عنوة من السيارة وأخذ جواز سفره منه وأمره بتسديد المبلغ المستحق إن أراد استرجاع جواز سفره، وبعد مرور أيام تم توقيف جميع الأطراف المشتبه فيها مع ضبط مختلف الوثائق المستنسخة والمزورة.

أسامة سبع

 

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