إنقاذ شخصين علق قاربهما بالصخور في عين تيموشنت

أنقذ عناصر السواحل التابعين للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار مساء أمس الجمعة شخصين عثر عليها على متن قارب للنزهة عالق بالمنطقة الصخرية الواقعة غير بعيد عن شاطئ بوزجار 2، حسبما علم لدى ذات الهيئة.

و جاءت العملية أثناء دورية عادية عائمة لأعوان حرس السواحل التابعين للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار حيث لفت انتباههم بعرض البحر وجود قارب للنزهة وسط منطقة صخرية واقعة بالقرب من شاطئ بوزجار 2. و تبين أن القارب الذي كان على متنه شخصين أحدهما من جنسية أجنبية علق وسط صخور المنطقة و قد تم إجلاء الشخصين إلى قاعدة ميناء بوزجار .