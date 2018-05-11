شريط الاخبار
الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية قانون جديد مرتقب يضبط جمع التبرعات في المساجد «أميار» يعبثون بالحريات الشخصية ويتنصلون من مشاكل المواطنين سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية مجمع "طحكوت" يؤجل إطلاق سيارات "سوزوكي" للمرة الثانية أمن العاصمة يفكّك شبكة إجرامية مختصّة في سرقة السيارات يوسفي في روسيا لتعزيز الشراكة الثنائية للصناعة الجزائرية -الروسية استمرار موجة الحر على مستوى الولايات الجنوبية وزارة التربية تطبع كتاب جديد حول النصوص الفائزة في مسابقة "أقلام بلادي" وزارة التعليم العالي تمدد تاريخ التسجيل في "الماستر" عيسى يتوعد المعتدين على الأئمة في المساجد 6300 سجين استفادوا من العفو الرئاسي يوم 5 جويلية الجيش يعزز قدراته القتالية والتمارين تظهر امتلاكه آخر المنظومات الدفاعية أويحيى يترأس مجلسا حكوميا مصغرا يضم خمسة قطاعات الحكومة تفشل في خفض واردات هياكل السيارات خلال 2018 إطارات بالدولة يبيعون ضمائرهم المهنية ويسجنون بسبب الرشوة بوتفليقة يوجه "تحية إكبار" للجيش ويدعو لتنويع الاقتصاد وتعميق الديمقراطية قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام تغييرات بقيادات وزارة الدفاع ولهبيري ينهي مهام براشدي تقليص عدد أيام البكالوريا واحتساب التقييم المستمر ابتداء من 2019 أمن العاصمة يطيح بعصابة مختصة في تزوير تأشيرات "شنغن" غلام الله: "لن نقبل بالتهجم على الأئمة باسم الحرية" مساهل ينفي تعرض الجزائر لضغوط لإقحام جيشها في أزمات المنطقة 20 سنة سجنا لحارس بلدي قتل زميلا له بسلاحه عيسى ينفي منع جمع التبرعات في المساجد أسعار النفط تتهاوى إلى 76 دولارا بفعل زيادة المخزونات الأمريكية 67 % من التلاميذ انتقلوا إلى الطور الثانوي توقع تسجيل أزيد من 50 ألف مصاب بالسرطان العام 2025 توزيع 20 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بوهران حاشي والملالي يغلقان "الميركاتو" الصيفي للمولودية عمراني راض عن أداء اللاعبين في ودية عين الدراهم الفرنسي دوماس يقود أول حصة لـ "الكناري" سانت ايتيان يريد إعادة وناس إلى "الليغ1" الفرنسية أسعار العملات الأجنبية تلتهب في السوق السوداء 170 ألف ناجح في الاختبار الكتابي لتوظيف الأساتذة والإداريين في الابتدائي تراجع قيمة المنتجات الغذائية في الأسواق الدولية "جازي" تقوم برقمنة نظام الدعم الوظيفي الخاص بها استلام طريق الميناء-الطريق السيار السنة المقبلة وتوسعة ترمواي وهران حسبلاوي يكشف عن وضع شبكة وطنية للتكفل بالحوامل "طاسيلي للطيران" تفتتح خطا جديدا بين وهران وستراسبورغ
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية

بسبب التغيير الحكومي والحركة في سلك الولاة

الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية

  07 جويلية 2018 - 15:08   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الوطني
الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية

أجّلت وزارة الداخلية لقاء ولاة المناطق الحدودية الذي كان من المنتظر عقده أمس إلى الدخول الاجتماعي المقبل بسبب الحركة التي ستمسهم والمزمع الكشف عنها لاحقا، والتي ستحيل عددا من ولاة الجمهورية على التقاعد إضافة إلى إبعاد عدد منهم، بالإضافة إلى التغيير الحكومي المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة استكمالا للتغييرات التي شهدتها مختلف الأجهزة الأمنية. 

من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تغييرات جديدة تمس الحكومة، إضافة إلى حركة في سلك الولاة، ستطيح بأسماء «لامعة» خدمت في طواقم تنفيذية مختلفة، من بينهم وزراء سيتم استدعاؤهم لمهام أخرى، وولاة سيتم إنهاء مهامهم بعد تداول أسمائهم في قضية «الكوكايين»، فضلا عن آخرين عن سوء التسيير وعدم التحكم في تنظيم الانتخابات السابقة. كما أشارت مصادر متطابقة إلى أنه سيتم منح ولاة آخرين نجحوا في مهامهم حقائب حكومية، في حين سيكون ولاة آخرون معنيين بحركات انتقالية نحو ولايات أخرى، كما ستتم ترقية بعض الولاة المنتدبين إلى ولاة جمهورية في إطار مشروع ترقية بعض الولايات المنتدبة إلى مصاف ولايات، كما ينتظر أن يقوم رئيس الجمهورية بتعديل حكومي قريبا بعد فشل ولاة في إعطاء الدفع اللازم لقطاعاتهم رغم حداثتهم ومنحهم كل الصلاحيات.
تأتي هذه التغييرات استكمالا للحركة التي عرفتها مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العديد من التغييرات في قيادات الجيش، أبرزها إقالة اللواء مناد نوبة من على رأس قيادة الدرك الوطني وتنصيب العميد غالي بلقصير على رأس الجهاز، كما أقيل مدير الشؤون المالية بالوزارة الجنرال بوجمعة بودواور دون كشف تفاصيل الإقالة المفاجئة. وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني مقداد بن زيان مصيرا مشابها بعد سنوات عن شغله المنصب، وصدر القرار عن رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. كما تمت تنحية مدير أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي، في أول قرار للمدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري الذي تقلد المنصب بعد إنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل. كما شملت الترقيات العسكرية التي كلف بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح 10 عمداء إلى رتبة لواء و41 عقيدا إلى رتبة عميد.
م. ناصر
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات