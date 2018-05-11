الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية

أجّلت وزارة الداخلية لقاء ولاة المناطق الحدودية الذي كان من المنتظر عقده أمس إلى الدخول الاجتماعي المقبل بسبب الحركة التي ستمسهم والمزمع الكشف عنها لاحقا، والتي ستحيل عددا من ولاة الجمهورية على التقاعد إضافة إلى إبعاد عدد منهم، بالإضافة إلى التغيير الحكومي المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة استكمالا للتغييرات التي شهدتها مختلف الأجهزة الأمنية.

من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تغييرات جديدة تمس الحكومة، إضافة إلى حركة في سلك الولاة، ستطيح بأسماء «لامعة» خدمت في طواقم تنفيذية مختلفة، من بينهم وزراء سيتم استدعاؤهم لمهام أخرى، وولاة سيتم إنهاء مهامهم بعد تداول أسمائهم في قضية «الكوكايين»، فضلا عن آخرين عن سوء التسيير وعدم التحكم في تنظيم الانتخابات السابقة. كما أشارت مصادر متطابقة إلى أنه سيتم منح ولاة آخرين نجحوا في مهامهم حقائب حكومية، في حين سيكون ولاة آخرون معنيين بحركات انتقالية نحو ولايات أخرى، كما ستتم ترقية بعض الولاة المنتدبين إلى ولاة جمهورية في إطار مشروع ترقية بعض الولايات المنتدبة إلى مصاف ولايات، كما ينتظر أن يقوم رئيس الجمهورية بتعديل حكومي قريبا بعد فشل ولاة في إعطاء الدفع اللازم لقطاعاتهم رغم حداثتهم ومنحهم كل الصلاحيات.

تأتي هذه التغييرات استكمالا للحركة التي عرفتها مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العديد من التغييرات في قيادات الجيش، أبرزها إقالة اللواء مناد نوبة من على رأس قيادة الدرك الوطني وتنصيب العميد غالي بلقصير على رأس الجهاز، كما أقيل مدير الشؤون المالية بالوزارة الجنرال بوجمعة بودواور دون كشف تفاصيل الإقالة المفاجئة. وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني مقداد بن زيان مصيرا مشابها بعد سنوات عن شغله المنصب، وصدر القرار عن رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. كما تمت تنحية مدير أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي، في أول قرار للمدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري الذي تقلد المنصب بعد إنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل. كما شملت الترقيات العسكرية التي كلف بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح 10 عمداء إلى رتبة لواء و41 عقيدا إلى رتبة عميد.