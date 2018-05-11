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بعد «العوانة»… مير «سوق الإثنين» يمنع التبابين والتنانير القصيرة

«أميار» يعبثون بالحريات الشخصية ويتنصلون من مشاكل المواطنين

  07 جويلية 2018 - 15:08   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الوطني
«أميار» يعبثون بالحريات الشخصية ويتنصلون من مشاكل المواطنين

منع رئيس بلدية سوق الإثنين بولاية بجاية الذي ينتمي إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» المواطنين من الدخول إلى مقر البلدية بالتبابين والتنانير القصيرة، في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ منطقة القبائل المعروفة بأنها قلعة لاحترام الحريات الفردية والجماعية، ليضاف ذلك إلى القرار الصادر عن رئيس بلدية العوانة بجيجل الساحلية القاضي بمنع ارتداء التبابين والملابس القصيرة بمقر البلدية. 

إذا كان رئيس بلدية العوانة قد لقي نصيبه من الانتقاد من قبل المواطنين بسبب منعه ارتداء التبابين في مقر بلديته، فإن من المنتظر أن يثير قرار رئيس بلدية سوق الإثنين استياءً كبيرا بهذه البلدية المعروفة بكونها حاضنة لتظاهرات المقاهي الأدبية الممنوعة عبر كامل ولايات الوطن، إلا أن إصرار مواطنيها على تنظيمها أدى إلى تحولها إلى فضاء ثقافي وأدبي حر لكل المثقفين، كما احتضنت سوق الإثنين أغلب الاحتجاجات المطالبة بحرية التعبير والرأي والمنددة بالتعصب الديني والتطرف.
أثارت مثل هذه القرارارت الصادرة عن «الأميار» انتقادات واسعة عبر مواقع التفاعل الاجتماعي، حيث اعتبرت مساسا بالحريات الفردية للمواطنين والتي يكفلها الدستور وكل القوانين، لتضاف إلى تلك الانتهاكات المرتكبة في حق مواطنة أرادت ممارسة الرياضة بالعاصمة فمنعت من قبل متعصب، وهو ما أخرج الجمعيات النسائية عن صمتها وجعلها تنظم تظاهرة للتضامن مع الفتاة الضحية.
تخشى الجمعيات النسائية عودة مظاهر اللاتسامح التي برزت خلال سنوات التسعينات وكان يغذيها الحزب المحظور «الفيس المنحل»، حيث أراد منع الاختلاط في الإقامات الجامعية، وتسبب ذلك في مواجهات بين الطلبة، خصوصا الديمقراطيين الذين واجهوا عنفوان الإسلاميين في تلك الفترة. ثم تطورت الأحداث بالاعتداء على فتيات تظاهرن ضد قانون الأسرة وأصبحن بعد ذلك هدفا للمجموعات الإرهابية المسلحة، وكانت رمز الفتيات المناضلة النسوية «جحنين» بتيزي وزو، والتي رغم أنها انتقلت من العاصمة إلى مسقط رأسها إلا أن الإسلاميين طاردوها، لا لشيء إلا لأنها كانت من السباقات لتنظيم مسيرات بالعاصمة تطالب بحرية المرأة ومنددة بالمد الأصولي.
عوض أن يهتم رؤساء البلديات بشؤون المواطنين والتكفل بانشغالاتهم راحوا يهتمون بالشكليات، حتى بلغ بهم الأمر إلى المساس بالحريات الشخصية، وقد أظهر التصرف غير الأخلاقي لرئيس بلدية «رأس الماء» في سيدي بلعباس المستوى الحقيقي لمثل هؤلاء المنتخبين المحليين.
جليلة. ع  
 

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