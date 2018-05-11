كان من المنتظر الشروع في تسويقها ابتداء من 4 جويلية

مجمع "طحكوت" يؤجل إطلاق سيارات "سوزوكي" للمرة الثانية

أجل مجمع "طحكوت" تسويق السيارات المركبة محليا الخاصة بعلامة "سوزوكي"، والذي كان منتظرا يوم 04 جويلية الجاري، بعدما أعلن رجل الأعمال محي الدين طحكوت عن إنتاج أول سيارة من نوع "سوزوكي" ذات العلامة اليابانية بولاية سعيدة، حيث يتم تركيب نوعين من السيارات السياحية، ويتعلق الأمر بسيارتي "ألتو" و"بالينو"، في انتظار أن تضاف نماذج أخرى على غرار "فيتارا" و"إيغنيس" و"أرتيغا" و"سويفت" إلى القائمة، بعدما تم عرضها في معرض تلمسان للسيارات نهاية الشهر الفارط.

تخلّف مجمع طحكوت للمرة الثانية في ظرف أشهر عن الشروع في تسويق سيارات مصنع "سوزوكي" بولاية سعيدة، بعد أن كان مبرمجا إطلاقه ماي الماضي، أين كان ينتظر أن يتعزز سوق السيارات الذي يعيش على وقع الأزمة منذ 3 سنوات بمصنع جديد لتركيب السيارات من شأنه المساهمة في خفض أسعار السيارات التي شهدت تراجعا معتبرا خلال الشهرين الأخيرين نتيجة حملة "خليها تصدي"، حيث أكد مدير المجمع محي الدين طحكوت أن المصنع الذي يقع في المنطقة الصناعية بسعيدة سينتج نحو 15 ألف سيارة من طراز سوزوكي سويفت وألتو في العام الأول، ليصل إلى تركيب أزيد من 100 ألف سيارة على المدى الطويل، بنسبة إدماج تصل إلى 15 بالمائة في العام الأول، قبل أن تصل إلى 40 بالمائة خلال ثلاث سنوات. وستكون سيارة ألتو من أرخص السيارات في الجزائر، حسب تصريحات طحكوت، مع العلم أنها الأكثر طلبا في الجزائر قبل وقف استيراد السيارات. كما ذكر محي الدين طحكوت أن مجمعه شريك أيضا للعلامة الإيرانية سايبا، التي ينتظر أيضا أن تفتح مصنعا للتركيب في الجزائر، وبهذا فإن مجمع طحكوت سيكون شريكا لثلاث علامات لتركيب السيارات، كما ينتظر أن يصبح الأول في مجال تصنيع السيارات في الجزائر بإنتاج 100 ألف سيارة للعلامة هيونداي و100 ألف سيارة للعلامة سوزوكي. ومن المرتقب أن يسمح هذا المشروع الذي سيحتضنه مقر مصنع الحديد "بروميتال" سابقا بتوفير 400 منصب شغل جديد لفائدة شبان الولاية كمرحلة أولى.

أسامة سبع