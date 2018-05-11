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العملية مكّنت من استرجاع ثلاث مركبات

أمن العاصمة يفكّك شبكة إجرامية مختصّة في سرقة السيارات

  07 جويلية 2018 - 15:20   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
أمن العاصمة يفكّك شبكة إجرامية مختصّة في سرقة السيارات

تمكّنت مصالح أمن العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية تحترف سرقة المركبات، تنشط على مستوى محور ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، حيث تمّ توقيف شخصين مشتبها بهما، مع استرجاع ثلاث مركبات كانت محل سرقة. 

أفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر بأن قضية الحال عالجتها فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، حيث تمكّنت من استرجاع مركبة كانت محل سرقة بقطاع الاختصاص، بعد إجراء المعاينة التقنية عليها ورفع البصمات التي تُركت داخل السيارة، وتمّ تحديد هويّة السارق الذي تطابقت بصماته مع تلك الموجودة بقاعدة المعطيات لنظام التعرّف الآلي على البصمات، ليتم توقيفه على مستوى الحي الذي يقيم فيه. وبعد مواجهته بمختلف الحقائق والمعطيات، اعترف بأنه قام بسرقة عدّة مركبات باستعمال أدوات بسيطة، حيث كان في كل مرّة يأخذها إلى منطقة الأربعاء بولاية البليدة، ليجد شريكا له يقوم بتأمين الطريق له لتجنب نقاط التفتيش والمراقبة الأمنية.

عقب ذلك، تمكّنت المصالح المذكورة من استرجاع مركبة ثانية كانت محل سرقة من حظيرة إحدى المراكز التجارية من قبل المشتبه به عينه، وبعد تفتيش منزله تمّ العثور على مفاتيح معدّة خصيصا لفتح الأبواب وتشغيل محركات السيارات.

وبعد سلسلة من التحريّات المستفيضة، تمكنّت عناصر الشرطة من تحديد هويّة الشريك الثاني في الشبكة الإجرامية، حيث تمّ توقيفه بعد خطة محكمة، ليعترف بدوره بكل ما نسب إليه من أفعال. كما تمكّنت الفصيلة ذاتها من استرجاع سيارة ثالثة بكافة وثائقها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه بهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفهم.

 زهرة قلاتي
 

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