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ينتظر أن ينظم العملية ولتفادي تسجيل خروقات

قانون جديد مرتقب يضبط جمع التبرعات في المساجد

  07 جويلية 2018 - 15:20   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الوطني
قانون جديد مرتقب يضبط جمع التبرعات في المساجد

تعكف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على إعداد قانون خاص ينظم عملية جمع التبرعات في المساجد، الخاصة بإنجاز هذه الأخيرة وإتمام الأشغال بأخرى، سيتم نشره قريبا.

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى عن إعداد قانون خاض يضبط عملية جمع التبرعات في المساجد، التي تكون موجهة لبناء هذه الأخيرة أو استكمال الأشغال بها، وأوضح الوزير في رده على تعليق حول منشور له على صفحته الرسمية في موقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك قال فيه "كلّا !!! لن يتوقف أبناء الجزائر عن تشييد بيوت الله، ولم تمنع الدولة جمع التبرعات في المساجد"، بعد أيام فقط من قراره القاضي بتجميد تجديدِ الجمعيات الدينية المسجدية إلى إشعارٍ لاحِق، إن هناك قانون سينشر قريبا.

وقد أثار قرار تجميد تجديد الجمعيات الدينية المسجدية إلى إشعار لاحق لأحداث عرفتها بعض مساجد الجمهورية مؤخرا، بعد أن أصبح هذا الأمر يشكل خطرا على الأئمة، وبات يتم في جو من الفوضى والتجاذب وانتهاك حرمة هذه الأخيرة وإذهاب هيبة الإمام، علما أن هذا القرار ابرق في 30 جوان المنقضي، إلى كافة المديريات الولائية والمصالح المعنية للتنفيذ، بعض التساؤلات باعتبار أن جمع التبرعات تتم عن طريق الجمعيات الدينية التي تستصدر تراخيص لهذه العملية من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات، وتقوم باستكمال كامل الإجراءات المتعلقة بالعملية، ويجهل لحد الساعة كيف ستمكن المساجد التي لم تجدد الجمعيات الدينية المسجدية فيها من جمع التبرعات، وهل ستنتظر لغاية صدور القانون الذي تحدث عنه المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، علما أن المسؤول قال في رد على تعليق آخر حول ذات المنشور " إن بناء مسجد ممكن دون انتظار صدور قانون الجمعيات واستعمال آلية قانونية أخرى لجمع المال".

ولن يكون متاحا فتح المساجد قبل نهاية الأشغال على مستواها، حيث اشترطت وزارة الشؤون الدينية التأكد من نهاية الأشغال بهذه الهياكل حسب المخططات المصادق عليها، حسب ما نص عليه قرار صادر في الجريدة الرسمية نهاية عام 2017.

وتنص المادة 6 من القرار الذي ينظم عملية فتح المساجد الصادر في الجريدة الرسمية، على أنه يشترط في شهادة المطابقة النهائية المقدمة في الملف، التأكد من انجاز الأشغال بنسبة مائة بالمائة، حسب المخططات المصادق عليها في البناء، وأضاف المصدر أن المدير الولائي للشؤون الدينية يرفع طلب فتح المساجد إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية، ويكون مرفقا ببطاقة تقنية للمسجد وموافقة المصالح التقنية المختصة، لا سيما الحماية المدنية والرقابة التقنية للبناء بما يضمن توفير شروط السلامة والأمن في هذه الهياكل، بالإضافة إلى ارفاق الملف بشهادة مطابقة صادرة وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في يناير 2015، أو وفق النموذج الجاري به العمل في مجال إتمام البنايات ومطابقتها، وكذا محضر التسمية، محضر الترتيب، محضر إثبات القبلة، مع إمكانية إرفاق طلب فتح المساجد بكل وثيقة أخرى لا سيما تلك التي تحدد الطبيعة القانونية للوعاء العقاري المشيد عليه المسجد وأصل ملكيته.

زين الدين زديغة

 

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