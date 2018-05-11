بسبب التجاوزات المسجلة وعدم احترام بنود دفتر الشروط

سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، عن سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية من مجموع 224 بسبب التجاوزات المسجلة في تنظيم رحلات العمرة وعدم احترام بنود دفتر الشروط الذي تم وضعه لهذا الغرض، داعيا الوكالات المعتمدة إلى الالتزام بالشروط والتدابير التي تم وضعها من أجل التكفل بحجاجنا الميامين وتمكينهم من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف.

أوضح عزوزة خلال لقاء خصص لتقييم أداء وكالات السياحية والأسفار وشركات النقل وكذا الشركاء الفاعلين في عملية الحج والعمرة، أنه تم سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية من مجموع 224 بسبب التجاوزات المسجلة في تنظيم رحلات العمرة وعدم احترام بنود دفتر الشروط الذي تم وضعه لهذا الغرض

وأردف عزوزة أن أزيد من 400 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة خلال هذا الموسم من بينهم أزيد من 100 ألف قاموا بأداء هذه الشعيرة خلال شهر رمضان المنصرم. وأضاف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أن هذا الموسم سجل تحسنا في الأداء بالرغم من النقائص الملاحظة على بعض وكالات السياحة والأسفار في تطبيقها لدفتر الشروط. وفي موضوع متصل، أكد عزوزة أن ديوان الحج والعمرة سيواصل جهوده من أجل تحسين ظروف إقامة الحجاج في البقاع المقدسة، مشيرا إلى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذه الشعيرة الدينية ولن تسمح بالمساس بسمعة حجاجنا وبلادنا، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. ودعا بهذا الخصوص كل الوكالات المعتمدة إلى الالتزام بالشروط والتدابير التي تم وضعها من أجل التكفل بحجاجنا الميامين وتمكينهم من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف.

وفي ذات السياق أكد نفس المسؤول إلى أنه سيتم إطلاق دفتر الشروط الخاص بالوكالات السياحية قبل انطلاق موسم الحج، كما أوضح المتحدث أن الديوان سيبدأ في تنظيم عملية الحج مبكرا، لرسم خطوات لموسم ناجح، مؤكدا في ذات الصدد بأن الموسم المقبل سيكون كما نتطلع عليه لتحقيق الريادة. في سياق متصل، قال عزوزة، إنه سيتم تكريم بعض الوكالات المرافقة، وهي مبادرة ستكون سنة حميدة لخلق المنافسة بين الوكالات وتنويع في الخدمات.

بوعلام حمدوش