الحكومة تبقى عاجزة عن حل هذه الأزمة منذ الاستقلال

احتجاجات في ولايات عديدة بسبب انقطاع مياه الشرب

فشلت وزارة الموارد المائية في ضمان صيف دون انقطاع لمياه الشرب في عدة ولايات من الوطن رغم التطمينات التي أطلقها الوزير حسين نسيب في وقت سابق، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات التي كادت أن تحدث ثورة من أجل شربة ماء.

شهدت عدة ولايات من الوطن عدة احتجاجات بفعل الانقطاعات المستمرة للمياه الصالحة للشرب، لاسيما في فصل الصيف، والتي تتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خاصة في الولايات الجنوبية من الوطن، حيث خرج عشرات من المواطنين بولاية بشار إلى الشارع احتجاجا على الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، ولم تستثن هذه الانقطاعات المدن الشمالية من الوطن. وخرج سكان مدينة سيدي عبد الله بالعاصمة أول أمس لمطالبة المسؤولين بتوفير مياه الشرب بعد انقطاع المياه عنهم منذ بداية الصيف. وطالب المحتجون الجهات الوصية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة انقطاع المياه، مبدين تذمرهم من هذه الوضعية الصعبة وحرمانهم من المياه في فترات طويلة دون مبرر. بالمقابل، أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب في وقت سابق تخصيص الحكومة 19 مليار دينار لتغطية تكاليف صيانة وتطهير شبكات المياه الصالحة للشرب وقنوات التحويل والتوزيع عبر جميع ولايات الوطن،وأكد أن الدولة سخرت إمكانات مالية معتبرة من خلال البرامج التنموية المتتالية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والجهود المبذولة لتوفير موارد مائية تغطي كافة الاحتياجات عبر التراب الوطني، إلا أن الحكومة تبقى عاجزة عن حل أزمة انقطاعات مياه الشرب رغم الإمكانات الكبيرة التي سخرتها منذ الاستقلال.  وأحصت مصالح التزويد بالمياه الصالحة للشرب 590 بلدية في 25 ولاية لا يصلها الماء الشروب، حيث صرح المدير المركزي بالمياه الصالحة للشرب بوقروة لقناة خاصة بأن الدولة تسعى للتخلص من هذا المشكل، مضيفا أنها سطرت برنامجا استعجاليا إضافيا بنحو 31 مليارا لاستكمال كل عمليات الصيانة، وتشمل هذه الأخيرة حفر آبار إضافية وتجديد محطات الدفع لتوصيل المياه، ناهيك عن تجديد الشبكات وتصليح الأعطاب.