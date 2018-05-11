شريط الاخبار
لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته لوائح إنشاء ومتابعة نشاط اللجان المسجدية ما زالت سارية مقتل 9 جنود تونسيين في كمين إرهابي قرب الحدود الجزائرية تعزيز أمني على الحدود الشرقية لإحباط تسلل إرهابيين من تونس التحضير لإطلاق مشروع لربط 4 آلاف مؤسسة صحية بالأقمار الصناعية احتجاجات في ولايات عديدة بسبب انقطاع مياه الشرب عــــــــــــــــــــــــــودة الابــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــال الجزائر تملك مقومات نمو هائلة لتحديث المنشآت وتنويع المنتجات الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية قانون جديد مرتقب يضبط جمع التبرعات في المساجد «أميار» يعبثون بالحريات الشخصية ويتنصلون من مشاكل المواطنين سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية مجمع "طحكوت" يؤجل إطلاق سيارات "سوزوكي" للمرة الثانية أمن العاصمة يفكّك شبكة إجرامية مختصّة في سرقة السيارات يوسفي في روسيا لتعزيز الشراكة الثنائية للصناعة الجزائرية -الروسية استمرار موجة الحر على مستوى الولايات الجنوبية وزارة التربية تطبع كتاب جديد حول النصوص الفائزة في مسابقة "أقلام بلادي" وزارة التعليم العالي تمدد تاريخ التسجيل في "الماستر" عيسى يتوعد المعتدين على الأئمة في المساجد 6300 سجين استفادوا من العفو الرئاسي يوم 5 جويلية الجيش يعزز قدراته القتالية والتمارين تظهر امتلاكه آخر المنظومات الدفاعية أويحيى يترأس مجلسا حكوميا مصغرا يضم خمسة قطاعات الحكومة تفشل في خفض واردات هياكل السيارات خلال 2018 إطارات بالدولة يبيعون ضمائرهم المهنية ويسجنون بسبب الرشوة بوتفليقة يوجه "تحية إكبار" للجيش ويدعو لتنويع الاقتصاد وتعميق الديمقراطية قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام تغييرات بقيادات وزارة الدفاع ولهبيري ينهي مهام براشدي تقليص عدد أيام البكالوريا واحتساب التقييم المستمر ابتداء من 2019 أمن العاصمة يطيح بعصابة مختصة في تزوير تأشيرات "شنغن" غلام الله: "لن نقبل بالتهجم على الأئمة باسم الحرية" مساهل ينفي تعرض الجزائر لضغوط لإقحام جيشها في أزمات المنطقة 20 سنة سجنا لحارس بلدي قتل زميلا له بسلاحه عيسى ينفي منع جمع التبرعات في المساجد أسعار النفط تتهاوى إلى 76 دولارا بفعل زيادة المخزونات الأمريكية 67 % من التلاميذ انتقلوا إلى الطور الثانوي توقع تسجيل أزيد من 50 ألف مصاب بالسرطان العام 2025 توزيع 20 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بوهران حاشي والملالي يغلقان "الميركاتو" الصيفي للمولودية عمراني راض عن أداء اللاعبين في ودية عين الدراهم الفرنسي دوماس يقود أول حصة لـ "الكناري"
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. احتجاجات في ولايات عديدة بسبب انقطاع مياه الشرب

الحكومة تبقى عاجزة عن حل هذه الأزمة منذ الاستقلال

احتجاجات في ولايات عديدة بسبب انقطاع مياه الشرب

  08 جويلية 2018 - 21:21   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
احتجاجات في ولايات عديدة بسبب انقطاع مياه الشرب

فشلت وزارة الموارد المائية في ضمان صيف دون انقطاع لمياه الشرب في عدة ولايات من الوطن رغم التطمينات التي أطلقها الوزير حسين نسيب في وقت سابق، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات التي كادت أن تحدث ثورة من أجل شربة ماء.

 

شهدت عدة ولايات من الوطن عدة احتجاجات بفعل الانقطاعات المستمرة للمياه الصالحة للشرب، لاسيما في فصل الصيف، والتي تتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خاصة في الولايات الجنوبية من الوطن، حيث خرج عشرات من المواطنين بولاية بشار إلى الشارع احتجاجا على الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، ولم تستثن هذه الانقطاعات المدن الشمالية من الوطن. وخرج سكان مدينة سيدي عبد الله بالعاصمة أول أمس لمطالبة المسؤولين بتوفير مياه الشرب بعد انقطاع المياه عنهم منذ بداية الصيف. وطالب المحتجون الجهات الوصية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة انقطاع المياه، مبدين تذمرهم من هذه الوضعية الصعبة وحرمانهم من المياه في فترات طويلة دون مبرر. بالمقابل، أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب في وقت سابق تخصيص الحكومة 19 مليار دينار لتغطية تكاليف صيانة وتطهير شبكات المياه الصالحة للشرب وقنوات التحويل والتوزيع عبر جميع ولايات الوطن،وأكد أن الدولة سخرت إمكانات مالية معتبرة من خلال البرامج التنموية المتتالية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والجهود المبذولة لتوفير موارد مائية تغطي كافة الاحتياجات عبر التراب الوطني، إلا أن الحكومة تبقى عاجزة عن حل أزمة انقطاعات مياه الشرب رغم الإمكانات الكبيرة التي سخرتها منذ الاستقلال.  وأحصت مصالح التزويد بالمياه الصالحة للشرب 590 بلدية في 25 ولاية لا يصلها الماء الشروب، حيث صرح المدير المركزي بالمياه الصالحة للشرب بوقروة لقناة خاصة بأن الدولة تسعى للتخلص من هذا المشكل، مضيفا أنها سطرت برنامجا استعجاليا إضافيا بنحو 31 مليارا لاستكمال كل عمليات الصيانة، وتشمل هذه الأخيرة حفر آبار إضافية وتجديد محطات الدفع لتوصيل المياه، ناهيك عن تجديد الشبكات وتصليح الأعطاب.

 لطفي العقون

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات