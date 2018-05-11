إلى جانب فتح مؤسسات استشفائية

التحضير لإطلاق مشروع لربط 4 آلاف مؤسسة صحية بالأقمار الصناعية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عن التحضير لإطلاق مشروع لربط 4 آلاف مؤسسة صحية على المستوى الوطني فيما بينها عبر الأقمار الصناعية.

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أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة مختار حسبلاوي أن المشروع سيمكّن من إنشاء منظومة معلوماتية بالقطاع الصحي وتسهيل الإجراءات الصحية، على غرار الكشف عن بعد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، حيث عاين وزير الصحة في مستهل زيارته مستشفى عمي موسى بطاقة 120 سرير، انتهتبه الأشغال وتجرى حاليا عملية تجهيزه التي فاقت نسبة تقدمها 80 بالمائة، ودعابالمناسبة إلى الإسراع في تسليمه وافتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويتوفر في المرفق الصحي المذكور الذي خصص له ما يزيد عن 4ر2 مليار دج مختلفالتخصصات الضرورية، كالاستعجالات الطبية والجراحية والطب الداخلي والجراحةالعامة وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، علاوة على مصلحة للإنعاش وأخرى للتصوير الطبي إلى جانب جناح للعمليات الجراحية ومخبر للتحاليل الطبية. كما تفقد حسبلاوي مستشفى يجرى إنجازه بمنداس بطاقة 60 سريرا، بلغت نسبة تقدم أشغاله 75 بالمائة. كما تفقد حسبلاوي بولاية غليزانمعهد التكوين شبه الطبي الذي تشارف أشغاله على الانتهاء، وشدد على ضرورة افتتاحه خلال الموسم التكويني المقبل قصدالتقليل من العجز المسجل في سلك شبه الطبي بالمؤسسات الصحية للولاية. ويتسع المعهد لـ 400 مقعد بيداغوجي، ويضم عدة مرافق بيداغوجية على غرار مدرج كبير للمحاضرات وقاعات للدروس التطبيقية ومكتبة ومطعم وإقامة للذكور وأخرى للإناث، فضلا عن مرافق إدارية أخرى. كما عاين حسبلاوي جناحا للعمليات الاستعجالية وقاعة للإنعاش بمستشفىمحمد بوضياف بغليزان، انتهت بهما الأشغال مؤخرا، إضافة إلى الاطلاع على عيادة خاصة.