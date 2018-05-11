إلى غاية إعادة رسم حدود الصلاحيات بينها وبين الإمام

لوائح إنشاء ومتابعة نشاط اللجان المسجدية ما زالت سارية

ما زال القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الدينية، المتعلق بإنشاء وإدارة ومتابعة نشاط اللجان الدينية المسجدية، ساري المفعول، فِي انتظار إصدار نص جديد يضبط العلاقة بين الإمام وهذه الجمعيات.

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الاقتناع بأن إعادة رسم حدود الصلاحيات بين الإمام الذي يعتبر المسؤول الأول والأخير عن المسجد، وبين الجمعية الدينية المسجدية باعتبارها هيئة تضطلع ببناء وصيانة وتوسعةالمسجد، قد أصبح أمرا لا بدّ منه، حتى لا تتغوَّلَ هذه الجمعيات على الإمام من جهة، وحتى لا يضطر الإمام إلى التعامل مع أموال التبرعات ومواد البناء فيتجرّأ عليه العامّة. وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك، أن الجمعية الدينية المسجدية أو اللجنة الدينية هيئة أنشأها القانون الجزائري، وتضطلع في المسجد بمهام تنزّه عنها الإمام، مشير إلى أن محاولات اختراق هذه الجمعيات من طرف متشددين دفعت إلى تجميد تجديد التي انتهت عهداتها منها إلى غاية وضع الضمانات الحقيقية التي تحمي الإمام وتحفظ كرامته وتصون هيبة مسجده. وتابع المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر أنه فِي انتظار إصدار نص جديد يضبط هذه العلاقة، فإن النص الساري به العمل منذ 1999 هو القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبين وزارة الشؤون الدينية الذي صدر في الظروف نفسها التي نعيشها اليوم، في إشارة منه إلى محاولات السيطرة على مساجد الجمهورية والتحكم في الأئمة. وينتظر أن يضبط النص الجديد العلاقة بين الإمام واللجان الدينية المسجدية، ويضع النقاط على الحروف فيما يخص التعامل بين الإمام الذي يعد المسؤول الأول عن المسجد والجمعية الدينية المسجدية باعتبارها هيئة تضطلع ببناء وصيانة وتوسعة المسجد. وكان وزير الشؤون الدينيةقد قرر تجميد تجديد الجمعيات الدينية المسجدية المنتهية عهداتها إلى غاية إشعار لاحق، بسبب أحداث عرفتها بعض مساجد الجمهورية مؤخرا، بعدما أصبح هذا الأمر يشكل خطرا على الأئمة، وبات يتم في جو من الفوضى والتجاذب وانتهاك حرمة المساجد وهيبة الإمام، علما أن هذا القرار قد أبرق بتاريخ 30 جوان المنقضي إلى كافة المديريات الولائية والمصالح المعنية بالتنفيذ. ولا تزال طريقة جمع التبرعات لبناء أو توسعة المساجد التي لا تتوفر فيها جمعيات دينية مسجدية بسبب القرار السالف ذكره غير واضحة، باعتبار أن هذه الجمعيات هي التي تتكفل باستصدار الرخص الخاصة بهذا الغرض.