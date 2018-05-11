ظاهرة تعفن مواشي عيد الأضحى لا يمكن التحكم فيها

قال وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، فيما يتعلق بإجراءات السلامة لتفادي تعفن مواشي عيد الأضحى بعد ذبحها، إنه لا يمكنه الجزم بعدم تكرار هذه الظاهرة، إلا أنه سيتخذ كل إجراءاته للحرص على عدم تعرض المواطنين لخسائر خلال هذه المناسبة الدينية.

وأوضح بوعزقي أن الوزارة شرعت في إجراءات تحسيسية لفائدة المربين ومراقبة نوعية الغذاء الذي يتم منحه للماشية، إلى جانب وضع البياطرة في متناول المربين والباعة.

وفي سؤال يخص مدى وجود إمكانية لاستيراد الأضاحي من الخارج، قال الوزير أنه لم تجر العادة لاستيراد الأضاحي بالنظر إلى توفرها بكمية تسد حاجة المواطنين خلال هذه المناسبة.

وفيما يخص الأسعار، أوضح بوعزقي إنها تخضع لنظام السوق، مبديا تمنياته بأن تكون في متناول المواطنين.

وبخصوص تنظيم الأسواق، طلبت الوزارة من الولاة تخصيص أسواق ومساحات توجه لبيع الأضاحي من أجل تسهيل عمليات المراقبة، أين سيكون القطاع حاضرا من خلال تخصيص الأطباء البياطرة لمراقبة المواشي عبر الأسواق، يتابع الوزير.