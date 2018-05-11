130 لترا حصة الفرد الجزائري من الماء الصالح للشرب في اليوم

أكد المدير المكلف بالتموين بالماء الصالح للشرب بوزارة الموارد المائية عمر بوقروة أن حصة الفرد الجزائري من المياه الصالحة للشرب تقدر بـ 130 لتر في اليوم ، معتبرا ذلك "إنجازا كبيرا لم تحققها كثير من الدول". وشدد على أن أزمة التذبذب في توزيع المياه التي عانت منها 500 بلدية خلال سنة 2017 صارت من الماضي حسبه.

وأوضح بوقرة في برنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى الاثنين أن " الجزائر حققت نتائج إيجابية في قطاع الموارد المائية منذ سنة 2000 حتى 2018، وهي من الدول الرائدة في توفير المياه الصالحة للشرب " ، معتبرا ذلك "ثمرة السياسة المحكمة رغم الظروف المناخية الصعبة (مناخ شبه قاري وسقوط غير منتظم للأمطار جغرافيا أو زمنيا)" على حد تعبيره.