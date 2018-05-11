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اعتبر الفقيد نموذجا للرياضي الذي يحتذى به

بوتفليقة يعزي الجزائريين في رحيل الأسطورة

  09 جويلية 2018 - 20:31   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يعزي الجزائريين في رحيل الأسطورة

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برسالة تعزية إلى كل الجزائريين وعائلة اللاعب الدولي السابق احسن لالماس الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد صراع طويل مع المرض.

 

لم يتوان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التعبير عن تعازيه القلبية لكل الجزائريين وبشكل خاص عائلة لالماس بعد رحيل الأسطورة حسان لالماس لاعب الخضر الأسبق والهداف التاريخي للبطولة الوطنية بـ 150 هدف، والذي يعتبر أحسن ما أنجبته الكرة الجزائرية عبر التاريخ، وبعث رئيس الجمهورية برسالة مؤثرة إلى عائلة الفقيد والأسرة الرياضية والجزائريين عامة، وأشاد الرئيس بخصال لالماس الذي وافته المنية عن عمر ناهز 75 عاما، كما أثنى عبد العزيز بوتفليقة على وطنية صانع أمجاد شباب بلوزداد في ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي، والتي صنعت منه -حسبما جاء في رسالة رئيس الجمهورية- لاعبا متميزا بأدائه وأخلاقه التي اعتبرها بوتفليقة نموذجا للرياضي الذي يحتذى به. وأوضح الرئيس في رسالته التي بعث بها إلى أسرة الفقيد والجزائريين عامة عميق حزنه على فقدان الجزائر لأحد أبنائها البررة، معزيا في الوقت ذاته عائلته ومحبيه وكل الأسرة الرياضية، راجيا أن يتغمده الله برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وسقط نبأ وفاة اللاعب حسان لالماس كالصاعقة على الجزائريين وعشاق الكرة وحتى رجال السياسة الذين بادروا إلى إعلان تعازيهم الخالصة لأسرة الفقيد الذي يشهد له الجميع بخصاله الحميدة وإمكاناته الكروية الرائعة التي جعلت أحسن لاعب في العالم لكل الأوقات البرازيلي بيلي يلقبه بملك الكرة المغاربية والإفريقية بالنظر إلى فنياته التي كان يتمتع بها.

محمد لمين صحراوي

 

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