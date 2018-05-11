أكدوا التزامهم بضمان رحلات الحجاج فقط

تقنيو الجوية في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية

أعلنت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات عن قرارها الدخول في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية الجاري، إلى غاية الحصول على مطالبهم المرفوعة إلى الإدارة منذ ما يزيد عن سنة، مؤكدة أنها ستلتزم بتقديم الحد الأدنى من الخدمة، من خلال ضمان رحلات الحجاج فقط، والتي ستنطلق بداية من 24 جويلية الجاري.

أخطرت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات للجوية الجزائرية، أمس ، بدخولها في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية. وجاء في بيان الشركة أن هذا الإشعار ساري المفعول بداية من 31 جويلية 2018 في حدود الساعة السابعة صباحا حتى تحقيق المطالب.

وأوضحت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، في بيان لها أمس، أنها سلمت إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية إشعارا بالإضراب، تعلمها فيه بقرار الدخول في إضراب مفتوح نهاية الشهر.

وأكدت النقابة في البيان ذاته التزامها بتقديم الحد الأدنى من الخدمة، من خلال ضمان رحلات الحجاج فقط، والتي ستنطلق بداية من 24 جويلية الجاري.

و قد عقدت نقابة تقنيي الصيانة جمعية عامة غير عادية يوم 2 جويلية الجاري خلال أشغالالجمعية العامة غير العادية، انتهت بالتصويت لصالح خيار العودة إلى الإضراباتفي ظل تماطل الإدارة عن تسويةوضع تقنيي الجوية.

ومن شأن هذا الإضراب الذي يتصادف مع موسم الاصطياف والحج، أن يهدد شركة الخطوط الجوية بخسائر كبيرة في حال عدم تدخل الإدارة.

وللإشارة فإن النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات قد عقدت يوم 14 ماي الماضي جمعية عامة طارئة انتهت بالتصويت لصالح خيار العودة للإضرابات، ليتم بعدها العدول عن هذا القرار بعد تدخل الإدارة العامة

لـ إير آلجيري ممثلة في شخص بخوش علاش، الرئيس المدير العام، والتي قدمت حينها ضمانات بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المعنيين لبحث سبل الاستجابة لانشغالاتهم وهو ما لم يتم.

وتتمحور مطالب النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات حول إعادة تصنيف التقنيين في السلم الهرمي للأجور، عن طريق رفع الأجر القاعدي ومساواة أجورهم مع الموظفين الآخرين في الشركة والترقية في مناصب العمل، كما يطالب عمال الصيانة للجوية الجزائرية الإدارة باعتماد سلم الأجور الذي حددته الاتفاقيات الجماعية وفقا لما ينص عليه القانون، وهو المطلب الذي ترفض الإدارة الاستجابة له.