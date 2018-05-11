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أكثر 800 مليار سنتيم دفعتها الدولة تعويضا على حوادث المرور

  10 جويلية 2018 - 10:17   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الوطني
أكثر 800 مليار سنتيم دفعتها الدولة تعويضا على حوادث المرور

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي في هذا الصدد  أمس الإثنين في ندوة صحفية أن شركات التأمين تشرع بدءا من 2019 في التعويض المباشر للزبائن تفاديا لأصحاب السيارات المتضررة.

وأوضح كسالي أن شركات التأمين تمكنت من تسوية 200.000 طعن خاص بالسيارات ما بين سنتي 2016 و 2018  لمبلغ اجمالي قدره 1ر8 مليار دج.

مشيرا أنه بالنظر  إلى نسبة الحوادث في فرع السيارات تشكل مخزون من ملفات الحوادث العالقة مع مر السنوات. ولتسوية هذه الوضعية، تم التوقيع على اتفاقية ما بين الشركات اتفاقية تطهير الطعون متوسطة التكلفة.

وتهدف اتفاقية أخرى تم تطبيقها منذ سنة 2016 إلى تقليص آجال معالجة ملفات الطعون، ويتعلق الأمر باتفاقية ما بين الشركات لتسوية الحوادث المادية  للسيارات.

وبالنسبة  للفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و 2017، قامت شركات التأمين  بتسوية مبلغ اجمالي قدره 709 مليار دج لفائدة المؤمنين.

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