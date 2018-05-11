إنقاذ 10 أشخاص إثر انهيار بناية بوسط البليدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة مساء الاثنين من إنقاذ عشرة أشخاص كانوا محصورين في الطوابق العلوية ببناية آلت إلى السقوط ولم يتم لحسن الحظ تسجيل خسائر بشرية، حسبما علم من ذات المصالح.

واستنادا للمكلف بالاتصال على مستوى هذه الهيئة، عادل زروق زغايمي، فقد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لباب الجزائر في حدود الخامسة و42 دقيقة من أجل عملية إنقاذ عشرة أشخاص إثر انهيار أدرج بناية بشارع الجزائر وسط مدينة البليدة تعود للعهد الاستعماري متكونة من طابقين وتسكن بها تسع عائلات، وأضاف أن العملية التي دامت قرابة الساعة بسبب خطر انهيار الأروقة مكنت من إنقاذ عشرة أشخاص منهم ثلاثة مسنين وسبعة أطفال كانوا محصورين في الطوابق العلوية ولم يتمكنوا من النزول، مشيرا إلى أنه ولحسن الحظ لم تسجل خسائر بشرية.

يذكر أن نواة مدينة البليدة تحصي العديد من البنايات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية مهددة بالانهيار في أي وقت، لا طالما رفعت العائلات القاطنة بها نداءات للسلطات المحلية للنظر في وضعيتها الاجتماعية.