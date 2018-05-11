توزيع أكثر من 2000 سكن على مستخدمي ومتقاعدي الجيش

تم اليوم الثلاثاء بعنابة والطارف توزيع أكثر من 2000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل من عنابة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم.

وأوضح المصدر أنه "بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والخمسين للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، وتجسيدا للبرنامج الوطني للسكن الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية لفائدة المواطنين الجزائريين عبر كامل ولايات الوطن، ومواصلة لجهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبيه، أشرف اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2018، اللواء زروق دحماني، مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، باسم الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبحضور وزير السكن والعمران والمدينة، على عملية توزيع ما يزيد عن 2000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل من عنابة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة.

وأشار المصدر إلى أن عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، على غرار إخوانهم المواطنين، ستتواصل عبر كافة التراب الوطني، إلى غاية تلبية مجمل الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.