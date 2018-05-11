رسو السفينة المدرسة "الملاح" بسكيكدة قادمة من ميناء برشلونة

شريط الاخبار
متطرفون يسيطرون على العمل المسجدي تقنيو الجوية في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية بومار كومباني تشرع في تصدير منتجاتها إلى إيطاليا التأمين على السيارات يحتل المرتبة الأولى بـ 45 مليار دينار وزير السياحة يشدد على تكوين العنصر البشري أسعار النفط تنتعش وتقارب 78 دولارا للبرميل إعداد دفتر شروط لتسهيل إدماج المهندسين المعماريين الشباب لا ندرة في مواشي عيد الأضحى والأسعار تحكمها السوق بوتفليقة يعزي الجزائريين في رحيل الأسطورة تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على الحرس الوطني التونسي الجزائر تساند تونس في القضاء على الإرهاب المدير العام للغابات يكشف عن فتح القطاع للسياحة عقوبات بين 18 شهرا و20 سنة ضد13 إرهابيا ببومرداس شنايدر إلكترونيك تتهم مستوردا جزائريا بتقليد علامتها التجارية توقيف عنصر دعم للإرهاب بمستغانم وتدمير لغم تقليدي الصنع بالمدية أزيد من 22 ألف سائح زار العاصمة بين جانفي وجوان ارتفاع أسعار الإنتاج في قطاع الصناعة العمومية بـ 1.4 بالمائة القنصلية المالطية تشدد في منح تأشيرات شنغن للجزائريين! تكوين خاص للإطارات المسيرة بقطاع الصحة بن غبريت تحقق في نتائج البيام وتمنع الأساتذة والإداريين من مغادرة أماكن عملهم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تحتفل بخريجيها في مختلف التخصصات فتح خط بحري بين ميناء العاصمة وميناء تمنفوست مصالح ولاية قسنطينة تتحذ إجراءات لتسهيل سفر الحجاج لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته لوائح إنشاء ومتابعة نشاط اللجان المسجدية ما زالت سارية مقتل 9 جنود تونسيين في كمين إرهابي قرب الحدود الجزائرية تعزيز أمني على الحدود الشرقية لإحباط تسلل إرهابيين من تونس التحضير لإطلاق مشروع لربط 4 آلاف مؤسسة صحية بالأقمار الصناعية احتجاجات في ولايات عديدة بسبب انقطاع مياه الشرب عــــــــــــــــــــــــــودة الابــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــال الجزائر تملك مقومات نمو هائلة لتحديث المنشآت وتنويع المنتجات الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية قانون جديد مرتقب يضبط جمع التبرعات في المساجد «أميار» يعبثون بالحريات الشخصية ويتنصلون من مشاكل المواطنين سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية مجمع "طحكوت" يؤجل إطلاق سيارات "سوزوكي" للمرة الثانية أمن العاصمة يفكّك شبكة إجرامية مختصّة في سرقة السيارات يوسفي في روسيا لتعزيز الشراكة الثنائية للصناعة الجزائرية -الروسية استمرار موجة الحر على مستوى الولايات الجنوبية وزارة التربية تطبع كتاب جديد حول النصوص الفائزة في مسابقة "أقلام بلادي"
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. رسو السفينة المدرسة "الملاح" بسكيكدة قادمة من ميناء برشلونة

رسو السفينة المدرسة "الملاح" بسكيكدة قادمة من ميناء برشلونة

  10 جويلية 2018 - 15:45   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
رسو السفينة المدرسة "الملاح" بسكيكدة قادمة من ميناء برشلونة

توقفت صباح اليوم الثلاثاء السفينة الشراعية المدرسة "الملاح" رقم المتن 938 بميناء سكيكدة، قادمة من ميناء برشلونة بإسبانيا، أين كان في استقبالها قائد الواجهة البحرية الشرقية / ن.ع.5، في إطار المرحلة الثانية من الحملة التدريبية "صيف-2018"،

وخلال هذا التوقف سيقوم طاقم السفينة الشراعية المدرسة "الملاح" التي تنفذ حملتها التدريبية الأولى هذه السنة خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 05 أوت 2018، بزيارة مجاملة للسلطات المحلية لولاية سكيكدة كما ستنظم نشاطات سياحية، ثقافية ورياضية لفائدة الطلبة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

للإشارة، فإن مسار الحملة التدريبية "صيف-2018"، التي يستفيد منها 99 طالبا ضابطا عاملا سنة أولى من التكوين "LMD" بالمدرسة العليا البحرية بتمنتفوست، سيدوم 35 يوما من بينها 20 يوما ملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط، مع توقفات في عدة موانئ وطنية وأجنبية وستمكن الطلبة من تطبيق معارفهم النظرية المكتسبة في المدرسة في إطار مسارهم التكويني واختبار قدرتهم على التأقلم مع الظروف الملاحية الحقيقية.

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات