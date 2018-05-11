رسو السفينة المدرسة "الملاح" بسكيكدة قادمة من ميناء برشلونة

توقفت صباح اليوم الثلاثاء السفينة الشراعية المدرسة "الملاح" رقم المتن 938 بميناء سكيكدة، قادمة من ميناء برشلونة بإسبانيا، أين كان في استقبالها قائد الواجهة البحرية الشرقية / ن.ع.5، في إطار المرحلة الثانية من الحملة التدريبية "صيف-2018"،

وخلال هذا التوقف سيقوم طاقم السفينة الشراعية المدرسة "الملاح" التي تنفذ حملتها التدريبية الأولى هذه السنة خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 05 أوت 2018، بزيارة مجاملة للسلطات المحلية لولاية سكيكدة كما ستنظم نشاطات سياحية، ثقافية ورياضية لفائدة الطلبة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

للإشارة، فإن مسار الحملة التدريبية "صيف-2018"، التي يستفيد منها 99 طالبا ضابطا عاملا سنة أولى من التكوين "LMD" بالمدرسة العليا البحرية بتمنتفوست، سيدوم 35 يوما من بينها 20 يوما ملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط، مع توقفات في عدة موانئ وطنية وأجنبية وستمكن الطلبة من تطبيق معارفهم النظرية المكتسبة في المدرسة في إطار مسارهم التكويني واختبار قدرتهم على التأقلم مع الظروف الملاحية الحقيقية.