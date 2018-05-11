تسجيل معدلات غير معتادة منذ مطلع الشهر

ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة يفرض حظر التجوال

تشهد العديد من مناطق وولايات الوطن الشمالية والجنوبية موجة حرّ لا تطاق مقارنة بالسنوات الماضية، بعد تسجيل ارتفاع في درجات ومعدلات الحرارة فرضت بذلك حظرا للتجوال وأثرت على الحياة اليومية لسكان هذه الولايات، رغم تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية الصيف، في حين يرى خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المسجلة بهذه المناطق تجاوزت المعدلات الفصلية بسبب وجود ضغط جوي مرتفع، مشيرين إلى أن الجزائريين سيشهدون هذا العام صيفا ساخنا مقارنة بالعام الماضي.

تعيش العديد من المناطق في الجزائر على وقع موجة حرّ غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية والتي اجتاحت عدد من ولايات الوطن خاصة منها الساحلية الشرقية منها والجنوبية، ويأتي هذا بعد أن تم تسجيل ارتفاع كبير في درجات ومعدلات الحرارة فرضت بذلك حظرا للتجوال خاصة خلال النهار وأثرت على الحياة اليومية لسكان هذه الولايات وبالتحديد في مناطق الصحراء، وهذا بالرغم من تسجيل اخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية موسم الصيف شهر ماي وجوان الماضيين، كما تم تسجيل تساقط معتبر لكميات الأمطار بعدد من الولايات الشمالية خلافا بما شهدته هذه المناطق خلال السنوات الفارطة.

بن رقطة: الجزائريون سيشهدون صيفا ساخنا مقارنة بالعام الماضي

أوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، في تصريح لـ المحور اليومي أن موجة الحرّ التي تجتاح عددا من الولايات الشمالية والجنوبية للوطن تعود إلى وجود ضغط جوي مرتفع، وأردفت المتحدثة أن درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال شهر جويلية بعدد من مناطق الوطن تتجاوز المعدلات الفصلية، مضيفة في ذات السياق، أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد سجل خلال شهر جويلية الجاري درجات حرارة قصوى تعدت معدلاتها الفصلية، مبرزة أنها فاقت بالولايا الجنوبية الحد الأقصى، ففي الولايات الشمالية الشرقية ستتعدى 40 درجة مؤوية، في حين ستتعدى بولايا أقصى الجنوب 48 درجة، مؤكدة في ذات الصدد تسجيل درجات حرارة فصلية على مستوى الولايات الغربية والوسطى للوطن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة أحيانا.

وأوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنّ صيف 2018 سيكون حارا على الولايات الجنوبية والشرقية، في حين ستشهد المناطق الغربية والوسطى للوطن صيفا معتدلا مقارنة بالولايات الشرقية والجنوبية.

وأردفت بن رقطة، أن موجة الحر التي تجتاح الولايات الشرقية والجنوبية بداية من شهر جويلية الجاري تعود إلى وجود ضغط جوي مرتفع، مؤكدة أن بدايةموسمالصيف تم تسجيلاخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية وهذا خلال شهر ماي وجوان الماضيين، مشيرة إلى أن من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة هو مناخ الجزائر الذي يوصف بالمتذبذب باعتباره ينتمي إلى مناخ البحر المتوسط.

نعتمد على معايير عالمية في قياس درجات الحرارة

فيما يخص درجات الحرارة التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الولايات الجنوبية والتي تزيد عن 60 درجة مئوية، أوضحت بن رقطة أن ديوان الأرصاد الجوية يستند على المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في قياس درجات الحرارة، مضيفة أن الديوان يقوم بقياس درجة حرارة الكتلة الهوائية ولا يأخذ بعين الاعتبار حرارة منطقة معينة.

بوناطيرو يتوقع استمرار ارتفاع درجة الحرارة

قال الباحث في علم الجيوفيزياء والفلك، لوط بوناطيرو، أن صيف 2018 ليس هو الأسخن في تاريخ الجزائر، مؤكدا أن سنة 2013 شهدت أعلى درجات الحرارة.وأوضح بوناطيرو، في تصريح صحفي أن الصيف الجاري سيعرف ما يسمى بـ القفزات الحرارية، وهي عبارة عن ارتفاع كبير في درجة الحرارة لمدة يومين ولتعود بعدها لمعدلها الطبيعي. وقال المتحدث إن الجزائر تمر في هذه الفترة بـ الصمايم الصغرى التي تمتد من 03 إلى 23 جويلية، أما الصمايم الكبرى والتي تمتد من 24 جويلية إلى 31 أوت، فيتوقع محدثنا أن تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة قد تتخطى عتبة 50 درجة مئوية.