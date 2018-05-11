تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

45 ألف منصب عمل و41 مليار دينار لتسيير الابتدائيات

خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 45 ألف منصب عمل في إطار البرنامج الخاص بتسيير المدارس الابتدائية لا سيما ما تعلق بالمطاعم المدرسية، النقل المدرسي، الحراسة والصيانة، حيث خصصت الوزارة الوصية لذلك مبلغ يتجاوز 41 مليار دينار إضافة إلى اقتناء 3500 حافلة لنقل التلاميذ، كما تقرر رفع التجميد عن 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي-في لقاء جمعه بإطارات الوزارة-عن فتح 45 ألف منصب عمل في قطاعه تحضيرا للدخول المدرسي القادم، مضيفا أن الحكومة قررت رفع التجميد عن كل المشاريع المرتبطة بالهياكل البيداغوجية، كما تم تسخير كل الوسائل من أجل أن يجري الدخول المدرسي في أحسن الظروف وفقالتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأكد بدوي في هذا الإطار، أنه تم وضع برنامج خاص لفائدة المدارس الابتدائية و المطاعمالمدرسية عبر كل ولايات الوطن، ويتعلق الأمر بتخصيص مبلغ 15 مليار دينار موجه لتسيير المدارس الابتدائية، فيما يتعلق بالحراسة والصيانة، مع السماح باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ، ومكيفات هوائية، وكذا من أجل الأشغال الخاصة بالمساكة، كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 26 مليار دينار موجه لتسيير المطاعم المدرسية، محسوبة على أساس سعر سيتراوح بين 45 و55 دينار للوجبة، إلى جانب غلاف مالي آخر لتمويل الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعداتالتي تشتغل بالطاقة المتجددة وهذا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل. وأعلن الوزير عن اقتناء 3500 حافلة بصيغة التراضي من مؤسساتعمومية وخاصة منها 600 حافلة ستكون جاهزة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، كما تقرر رفع التجميد على 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائيةوالمطاعم عبر الوطن.