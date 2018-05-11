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فيما قدّرت الديون العالقة لدى زبائنها بـ57 مليار دينار

3900 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2017

  10 جويلية 2018 - 20:45   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
3900 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2017

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب عن بلوغ رقم أعمال الشركة خلال 2017 حدود 3 آلاف و900 مليار دينار جزائري، معلنا وجود 57 مليار دينار ديون عالقة لدى زبائنها.

 

أفاد عرقاب بأن إنتاج الكهرباء قد بلغ 18 ألف ميغاواط، حيث تم مد ما يزيد عن 30 ألف كلم من كابلات التوتر العالي لنقل الكهرباء، كما وصل عدد المحولات إلى 400 مركز لتحويل الكهرباء، مضيفا خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس أن شركة سونلغاز تحصي 9 ملايين و400 ألف مستفيد من الكهرباء، في حين وصلت نسبة التغطية إلى 99 بالمائة، أما بالنسبة للغاز فتمت التغطية بنسبة تقارب 60 بالمائة. وأعلن المتحدث عن وصول عدد فروع سونلغاز إلى 32 فرعا منها 24 فرعا مباشرا، فيما كشف عن تحضير المجمع لمنظومة ذكية جديدة تهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة، سيتم يتركيبها في جميع المنازل، من خلال عدادات متطورة. في السياق ذاته، قال عرقاب إن العدادات الذكية ستسمح بمراقبة استهلاك الكهرباء للزبون، والتقليل من الاستهلاك عبر برمجيات ذكية تحتويها، حيث سيتمكن العداد من معرفة الغرف التي تستهلك الكهرباء دون حاجة ويقطعها، كإطفاء أنوار الغرف الفارغة. من جهة أخرى، توقع المتحدث أن يصل استهلاك الجزائريين من الكهرباء خلال فصل الصيف إلى 15 ألف ميغاواط، مقابل 8 آلاف ميغاواط في باقي أشهر السنة. وبشأن انقطاعات الكهرباء، أكد الرئيس المدير العام استحال التخلص منها بشكل نهائي في الوقت الراهن بسبب المشاكل التقنية خاصة في الولايات الجنوبية من البلاد جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، نافيا وجود انقطاعات متعمدة، نظرا لوفرة الإنتاج ووسائل التوزيع.

لطفي ع

 

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