100 إطار من الداخلية باشروا النزول بالولايات الساحلية

ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ يستنفر الحكومة

جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على مجانية الدخول إلى الشواطئ، وأكد على عدم الاستيلاء على أي فضاء تابع لهذه الأخيرة، في إطار السهر على راحة المصطافين خلال موسم الاصطياف الجاري.

أوضح بدوي إلى أنه تم تسخير كافة الوسائل من أجل راحة المصطافين، مضيفا مساء أول أمس، خلال انطلاق عملية إيفاد 100 إطار من إطارات الوزارة إلى المدن الساحلية للوقوف على سيرورة موسم الاصطياف ومدى تطبيق التدابير الخاصة بمختلف الجوانب، أن حظائر السيارات التي تسيرها البلديات تبقى غير مجانية، معربا عن ارتياحه لإعادة فتح أزيد من عشرين شاطئا كان مغلقا منذ العديد من السنوات، مشيرا إلى أن الأمر يندرج في إطارالمقاربة الجديدة في التسيير القائمة علىالتقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري والتنسيق الدائم بين المصالحالمركزية والجماعات المحلية. وأوضح بدوي في هذا الصدد، أنهم على يقين بأن الواقع هو الميدان على مستوى الولايات والبلديات، وأنّ متابعة مدى تجسيد رؤيتنا وتطبيق القرارات المتخذة أمر حتمي في ظل الإمكانيات المالية التي تخصصها الدولة الجزائرية، وأردف في منشور على صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك، أنه أشرف على انطلاق عملية إيفاد 100 إطار من إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى المدن الساحلية للوقوف على سيرورة موسم الاصطياف ومدى تطبيق التدابير الخاصة بمختلف الجوانب، إضافة إلى تفقد تهيئة المدارس الابتدائية، من حيث هياكل الاطعام، النقل والتدفئة على مستوى 1541 بلدية، من أجل دخول مدرسي ناجح يرتقي إلى مستوى طموحات الأبناء والأولياء، وتابع إذ أنّنا على مستوى وزارة الداخلية، والحكومة ككل، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، نولي أهمية كبرى للتحضير الجيد للدخول الاجتماعي من كل سنة. بالرغم من تجند مختلف القطاعات لضمان موسم اصطياف هادئ ودخول مجاني للشواطئ، إلا أن بداية هذا الأخير شهد العديد من الحوادثعلى غرار جريمة القتل التي وقعت في أحد شواطئ وهران وأخرى في سكيكدةحسب ما نشرته وسائل إعلامية في وقت سابق،واعتداءات أخرى طالت المصطافين في هذا الصدد. يشار إلى أن، وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، أكد وجدد بدوره، على أن الدخول الحر والمجاني للشواطئ سيكون مضمونا، حسبه، وأضاف أن كل الظروف الملائمة للمصطاف ستكون متاحة، وأشار إلى أهمية إشراك الجماعات المحلية وتدعيمها لإنجاح موسم الاصطياف.