شريط الاخبار
ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ يستنفر الحكومة أكثر من 5 ملايين أضحية جاهزة للجزائريين! تعويضات مباشرة لضحايا حوادث المرور ابتداء من العام المقبل أسعار النفط ترتفع وتلامس 80 دولارا للبرميل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة يفرض حظر التجوال سحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتورطين في تكديسها 45 ألف منصب عمل و41 مليار دينار لتسيير الابتدائيات رفع درجة التنسيق والتأهب على الحدود الجزائرية - التونسية 130 لتر حصة الفرد الجزائري من ماء الشرب يوميا 3900 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2017 الهزات الارتدادية لفضيحة البوشي تطيح برؤوس جديدة في مناصب مختلفة مساهل يدافع عن خيارات الجزائرالاقتصادية إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا بعين تموشنت خوصصة مجال التكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ارتفاع إقبال الجزائريين على تونس بنسبة 18 بالمائة خلال 2018 متطرفون يسيطرون على العمل المسجدي تقنيو الجوية في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية بومار كومباني تشرع في تصدير منتجاتها إلى إيطاليا التأمين على السيارات يحتل المرتبة الأولى بـ 45 مليار دينار وزير السياحة يشدد على تكوين العنصر البشري أسعار النفط تنتعش وتقارب 78 دولارا للبرميل إعداد دفتر شروط لتسهيل إدماج المهندسين المعماريين الشباب لا ندرة في مواشي عيد الأضحى والأسعار تحكمها السوق بوتفليقة يعزي الجزائريين في رحيل الأسطورة تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على الحرس الوطني التونسي الجزائر تساند تونس في القضاء على الإرهاب المدير العام للغابات يكشف عن فتح القطاع للسياحة عقوبات بين 18 شهرا و20 سنة ضد13 إرهابيا ببومرداس شنايدر إلكترونيك تتهم مستوردا جزائريا بتقليد علامتها التجارية توقيف عنصر دعم للإرهاب بمستغانم وتدمير لغم تقليدي الصنع بالمدية أزيد من 22 ألف سائح زار العاصمة بين جانفي وجوان ارتفاع أسعار الإنتاج في قطاع الصناعة العمومية بـ 1.4 بالمائة القنصلية المالطية تشدد في منح تأشيرات شنغن للجزائريين! تكوين خاص للإطارات المسيرة بقطاع الصحة بن غبريت تحقق في نتائج البيام وتمنع الأساتذة والإداريين من مغادرة أماكن عملهم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تحتفل بخريجيها في مختلف التخصصات فتح خط بحري بين ميناء العاصمة وميناء تمنفوست مصالح ولاية قسنطينة تتحذ إجراءات لتسهيل سفر الحجاج لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته لوائح إنشاء ومتابعة نشاط اللجان المسجدية ما زالت سارية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ يستنفر الحكومة

100 إطار من الداخلية باشروا النزول بالولايات الساحلية

ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ يستنفر الحكومة

  10 جويلية 2018 - 21:16   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الوطني
ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ يستنفر الحكومة

جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على مجانية الدخول إلى الشواطئ، وأكد على عدم الاستيلاء على أي فضاء تابع لهذه الأخيرة، في إطار السهر على راحة المصطافين خلال موسم الاصطياف الجاري.

أوضح بدوي إلى أنه تم تسخير كافة الوسائل من أجل راحة المصطافين، مضيفا مساء أول أمس، خلال انطلاق عملية إيفاد 100 إطار من إطارات الوزارة إلى المدن الساحلية للوقوف على سيرورة موسم الاصطياف ومدى تطبيق التدابير الخاصة بمختلف الجوانب، أن  حظائر السيارات التي تسيرها البلديات تبقى غير مجانية، معربا عن ارتياحه لإعادة فتح أزيد من عشرين شاطئا كان مغلقا منذ العديد من السنوات، مشيرا إلى أن الأمر يندرج في إطارالمقاربة الجديدة في التسيير القائمة علىالتقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري والتنسيق الدائم بين المصالحالمركزية والجماعات المحلية. وأوضح بدوي في هذا الصدد، أنهم على يقين بأن الواقع هو الميدان على مستوى الولايات والبلديات، وأنّ متابعة مدى تجسيد رؤيتنا وتطبيق القرارات المتخذة أمر حتمي في ظل الإمكانيات المالية التي تخصصها الدولة الجزائرية، وأردف في منشور على صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي  فايسبوك، أنه أشرف على انطلاق عملية إيفاد 100 إطار من إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى المدن الساحلية للوقوف على سيرورة موسم الاصطياف ومدى تطبيق التدابير الخاصة بمختلف الجوانب، إضافة إلى تفقد تهيئة المدارس الابتدائية، من حيث هياكل الاطعام، النقل والتدفئة على مستوى 1541 بلدية، من أجل دخول مدرسي ناجح يرتقي إلى مستوى طموحات الأبناء والأولياء، وتابع  إذ أنّنا على مستوى وزارة الداخلية، والحكومة ككل، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، نولي أهمية كبرى للتحضير الجيد للدخول الاجتماعي من كل سنة. بالرغم من تجند مختلف القطاعات لضمان موسم اصطياف هادئ ودخول مجاني للشواطئ، إلا أن بداية هذا الأخير شهد العديد من الحوادثعلى غرار جريمة القتل التي وقعت في أحد شواطئ وهران وأخرى في سكيكدةحسب ما نشرته وسائل إعلامية في وقت سابق،واعتداءات أخرى طالت المصطافين في هذا الصدد. يشار إلى أن، وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، أكد وجدد بدوره، على أن الدخول الحر والمجاني للشواطئ سيكون مضمونا، حسبه، وأضاف أن كل الظروف الملائمة للمصطاف ستكون متاحة، وأشار إلى أهمية إشراك الجماعات المحلية وتدعيمها لإنجاح موسم الاصطياف.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات