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في تعليمة لوزارة الصحة للقضاء على البيع الموازي

سحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتورطين في تكديسها

  10 جويلية 2018 - 21:08   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الوطني
سحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتورطين في تكديسها

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، في تعليمات للمدراء الولائيين بقطاعهالحرب على موزعي الأدوية المتورطين في تكديسها والبيع الموازي، مطالبا إياهمبتفقدموزعي المنتجات الصيدلانية بالجملة وسحب الاعتماد من كل متعامل يثبت قيامه بتكديس المواد الصيدلانية و/ أو البيع الموازي. 

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منح المسؤول الأول على قطاع الصحة مختار حسبلاوي الضوء الأخضرللمدراء الولائيين عشية اللقاء بهممن خلال تعليمات تدعوهم لتفقد موزعي الجملة على مستوى ولاياتهم وسحب الاعتماد من كل متعامل يثبت تورطه في تكديس المواد أو البيع الموازي، وذلك من أجل وضع حد للاضطرابات التي تعرفها بعض المنتجات في بعض ولايات الوطن، في حين أن الكميات الموزعة والمخزنة تغطي الطلب بشكل كبير. أشار حسبلاوي في ذات السياق، إلى أن المصالح الصيدلية على مستوى كل مستشفى  ستستعيد جميع صلاحياتها وستتكفل بتسيير المنتجات الصيدلانية انطلاقا من المخزن إلى غاية المريض. وأضاف أن  بعض المنتجات التي يتم إعدادها حاليا على مستوى المصالح الاستشفائية ستتم اعتبارا من الآن على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفى، مما سيؤدي إلى اقتصاد أكثر من 34 % فيما يخص هذا النوع من المنتجات مع ما يصاحبه من التامين والتتبع الأفضل لمصدر المنتوج. من جانب أخر، وفضلا عن التعليمات المتعلقة بإنشاء شبكات مدمجة للتكفل بالمرضى على أساس التوزيع المتساوي للموارد المتوفرة، سيما فيما يخص الاستعجالات الطبية الجراحية والتكفل بالمرأة الحامل  وجه الوزير شكره لجميع الفاعلين في مجال الصحة الذين ساهموا في استمرارية عروض العلاج بالولايات الاستشفائية الجامعية خلال الأشهر الأخيرة رغم الاضطرابات التي أبانت عن اختلالات في عديد المصالح. وأكد في هذا الخصوص على ضرورة  أن تعمل المصالح بمستخدمين موحدين حتى يتم القيام بجميع الأعمال في ظل الاحترام التام للقانون، وسجل اللقاء الذي جمع الوزير بالمدراء الولائيين للصحة بوسط البلاد والذي نظم تحت شعار تنظيم وتحسين العروض العلاجية، حضور مدراء عامون للمراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات العامة والمتخصصة المرجعية فضلا عن رؤساء المجالس العلمية والمجالس الطبية للمؤسسات بالولايات المعنية.

أمينة صحراوي

 

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