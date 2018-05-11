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إجراءات استعجالية للقضاء على النقاط السوداء عبر 500 بلدية

130 لتر حصة الفرد الجزائري من ماء الشرب يوميا

  10 جويلية 2018 - 21:17   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
130 لتر حصة الفرد الجزائري من ماء الشرب يوميا

أوضح المدير المكلف بالتموين بالماء الصالح للشرب بوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة، أن حصة الفرد الجزائري من المياه الصالحة للشربتقدر بـ 130 لتر في اليوم، معتبرا ذلك إنجازا كبيرا لم تحققه العديد من الدول، كما أكد على أن أزمة التذبذب في توزيع المياه التي عانت منها500 بلدية خلال سنة 2017 صارت من الماضي.

 

أكد بوقرة أن الجزائر حققت نتائج إيجابية في قطاع الموارد المائية منذ سنة 2000 إلى غاية 2018، وهي من الدول الرائدة في توفير المياه الصالحة للشرب، معتبرا ذلك ثمرة السياسة المحكمة رغم الظروف المناخية الصعبة كون أن مناخ الجزائر مناخ شبه قاري وسقوط غير منتظم للأمطار جغرافيا أو زمنيا -على حد تعبيره-

بلغة الأرقام أشار نفس المتحدث، إلى أن الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في توفير المياه الصالحة للشرب، ذلك أن حصة الفرد الجزائري من هذه المياه تبلغ 130 لتر في اليوم، وهي حصة مهمة وكبيرة جدا على المستوى العالمي خاصة إذا علمنا أن هناك دول حصة الفرد فيها لا تصل إلى 20 لترا في اليوم، أما نسبة الربط فتقدر بـ 98 بالمائة، وهي مؤشرات إيجابية جدا توضح السياسة المحكمة التي طبقتها الدولة عبر وزارة الموارد المائية، وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة، ضمن هذه السياسة تم إنجاز برامج التحويلات المائية بني هارون باتجاه 10 ولايات، وعين صالح باتجاه تمنراست، والنعامة باتجاه تلمسان وسيدي بلعباس وتضاعف عدد السدود إلى 80 سدا وكذا قدرات التخزين بحيث بات لدينا وفرة لمدة سنتين على الأقل.

 

بالمقابل، أقر المسؤول بوزارة الموارد المائية أن سنة 2017كانت صعبة على المواطنين من حيث توزيع المياه بسبب شح الأمطار، مشيرا إلى أن ذلك دفع وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإجراءات استعجالية تضمن القضاء على النقاط السوداء على مستوى حوالي 500 بلدية تنتمي لـ 25 ولاية التي تشكو تذبذبا في توزيع المياه، مضيفا أن التدخل وفق خريطة طريق تضمنت القيام بمشاريع استعجالية تمكنا من معالجة الأمر وعادت الأمور إلى نصابها خصوصا خلال شهر ماي الماضي.

بوعلام. ح

 
 

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