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طوارئ بالمستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

موجة حر تصل إلى 49 درجة بولايات الجنوب يومي الخميس والجمعة

  11 جويلية 2018 - 20:15   قرئ 155 مرة   1 تعليق   الوطني
موجة حر تصل إلى 49 درجة بولايات الجنوب يومي الخميس والجمعة

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية  من موجة حر ستشهدهاعدد من المناطق وولايات جنوب الوطن خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وتوقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية استمرار تسجيل درجات حرارة قصوى على خلفية موجة الحر التي تجتاح جنوب البلاد منذ بداية شهر جويلية الجاري، والتي ستصل إلى 49 درجة مئوية بكل من أدرار وعين صالح   خلال يومي الخميس والجمعة.

 

ستشهد العديد من مناطق وولايات جنوب الوطن استمرار موجة الحر التي تجتاح عدد من ولايات ومناطق جنوب الوطن منذ بداية شهر جويلية الجاري، خلال الـ 72 ساعة القادمة، وقد حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من موجة حر ستشهدهاعدد من المناطق والولايات الجنوبية.

حسب النشرية الخاصة التي أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، فقد حذر فيها من موجة حر، وتوقع استمرار تسجيل درجات حرارة قصوى على خلفية موجة الحر التي تجتاح جنوب البلاد، وأوضح المصدر أنها ستصل إلى 49 درجة ستشهدها ولايات جنوب تندوف، شمال أدرار وعين صالح هذا خلال اليومين المقبلين، كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع في درجة الحرارة في بشار وغرداية.

وعليه دعت، ذات المصالح المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بالنسبة للأطفال، المسنين والمرضى. ومن المتوقع أن تتسبب موجة الحر والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في فرض حظر تجوال بعدد من الولايات الجنوبية، مثلما كان عليه الأمر خلال الأيام الماضية بعدما تحولت غالبية المدن الصحراوية إلى مدن أشباح وانعدام كلي للحركة من سكانها مخافة تعرضهم إلى الاخطار التي قد تسببها أشعة الشمس الحارقة.

يذكر أن العديد من مستشفيات بالولايات الجنوبية منذ بداية موجة الحر التي تزامنت مع حلول شهر جويلية الجاري، استقبلت العشرات من حالات الاصابة بضربات الشمس وكذا حالات الاغماء وضيق التنفس. في سياق متصل،شهدت معظم المستشفيات في مختلف ولايات الوطن، خاصة بالولايات الجنوبية للوطن حالة طوارئ بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، بعد تسجيل استقبال توافد العشرات من المواطنين الذين تعرضوا لضربات الشمس، بالإضافة إلى استقبال عشرات الحالة من المصابين بالأمراض المزمنة على غرار داء السكري، مرضى الربو وكذا الاشخاص المصابين بالضغط الدموي والاشخاص المسنين الذي تتفاقم حالتهم الصحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

بوعلام حمدوش

 

تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather منذ 6 ساعة 30 دقيقة
Fermeture des routes est un crime l'état n'est pas la cause de la canicule La canicule mortel punition d' ALLAH les habitants les militaires les policiers les gendarmes les douaniers dans les wilayas du Sahara algérien d'appliquer le Coran a 100% le 12.7.2018 pour éviter les pertes humains animales végétales et dégât matériel par ces punitions d' ALLAH la canicule incendie tempête de sable séisme les inondations les foudres les accidents de la route de train crash d'avion les maladies humains animales végétal aux terroristes de poser leurs armes.
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