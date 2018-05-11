ألغت المصادقة على النظام الداخلي وشهادة الميلاد

بن غبريت تعفي التلاميذ من الوثائق الإدارية بداية من السنة الدراسية المقبلة

لن يتكبد التلاميذ و لا أولياؤهم بداية من السنة الدراسية القادمة عناء التنقل إلى مقرات البلديات و الاصطفاف في طوابير لا متناهية أمام الشبابيك من اجل استخراج وثائق الحالة المدية المطالبين بها مطلع كل موسم دراسي جديد لتكوين الملف الدراسي، و ذلك بعد الإجراء الجديد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، بتكليف الولي الشرعي للتلميذ بالإمضاء على النظام الداخلي دون المصادقة عليه بمصالح الحالية المدنية بالبلديات، كما أعفت الوزارة أيضا الأولياء من تقديم شهادة ميلاد أبنائهم.

قرّرت وزارة التربية الوطنية، تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلّقة بالدخول المدرسي المقبل 2018-2019، لتخفيف العبء على الأولياء، وهذا بإعفائهم من استخراج الوثائق الإدارية لإبنائهم المتمدرسين بهدف تتفادي عناء التنقل إلى البلديات لأجل تبسيط الإجراءات المعمول بها كل موسم دراسي جديد، عملا بالترتيبات المنصوص عليها من الوزارة الوصية.

واكتفت الوزارة حسب بيان نشرته أمس، بتكليف الأولياء بإمضاء الولي الشرعي للتلميذ المتمدرس على النظام الداخلي دون المصادقة عليه بمصالح الحالية المدنية بالبلديات، كما أعفت الوزارة أيضا الأولياء من تقديم شهادة ميلاد أبنائهم عكس ما كان معمول به، و فيما يخص عملية التحضير للدخول المدرسي القادم، فقد أمرت المسؤولة الأولى على رأس القطاع نورية بن غبريت إطاراتها بالوقوف شخصيا على مراقبة عملية صيانة المؤسسات التربوية والتكفل بأشغال تهيئة الهياكل البيداغوجية خلال فترة العطلة المدرسية بالإضافة إلى الشروع في توزيع وبيع الكتب المدرسية، مشددة على ضرورة ضمان التأطير البيداغوجي و الإداري على مستوى كل المؤسسات التربوية خاصة في الولايات الجنوبية.

خصت الوزيرة مديري التربية ال 50 بجملة من التعليمات التي تخص الجانب الإداري و التسيير البيداغوجي و تسيير الموارد البشرية والتسيير الجواري والتواصل، مركزة على ضرورة القيام بزيارات ميدانية دورية للتأكد من الإنطلاق الفعلي للدخول المدرسي في تاريخه المحدد و توفر التأطير اللازم و السهر على وضع الكتب المدرسية تحت تصرف التلاميذ.

كما أوصت بن غبريت بضرورة العمل على تحقيق توزيع متوازن للموارد البشرية البشرية مع ضمان التغطية للمناطق التي تعرف عجزا، مشددة على عدم بقاء ولا فوج بدون تأطير مع تحسين كل الظروف المتعلقة بالمدرسة وبمحيطها إلى جانب تنظيم انتخابات حقيقية لاختيار مندوبي الاقسام، وفيما يخص التسيير الجواري والتواصل، دعت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى ضرورة توفير الظروف المواتية لتنظيم مشاورات دورية بين الإدارة المدرسية والشركاء الاجتماعيين و كذا التواصل مع وسائل الإعلام لتقديم التوضيحات اللازمة حول القرارات الرسمية المتخذة، و دعت بن غبريت إلى تظافر جهود كل المتدخلين لفتح المطاعم المدرسية وتوزيع منحة 03 آلاف دينار في أجالها المحددة وتسخير جل الوسائل للحد من التسرب المدرسي، خاصة في الطور المتوسط، والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة