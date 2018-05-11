قال إنها تعمل لصالح أجندات أجنبية

ولد عباس ينتقد تقارير منظمات غير حكومية حول الجزائر

انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تقارير بعض المنظمات غير الحكومية حول الجزائر، مؤكدا أن هذه التقارير لا تزعج الجزائر بتاتا.

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن التقارير التي تعدها المنظمات غير الحكومية حول الجزائر، غير مزعجة، على اعتبار أنها تقارير تخدم أجندات معينة. وأكد ولد عباس في كلمته الافتتاحية للندوة التي عقدها بمقر الحزب الأحزاب الستة، أمس، بعنوان بوتفليقة وإفريقيا، 60 سنة من الصداقة والتعاون والتضامن، عبّر ولد عباس عن تفاجئه من التقرير الذي أعدته جهات بخصوص ملف الهجرة في الجزائر.

من جهة أخرى، نوّه ولد عباس بالدور الذي لبعه الرئيس بوتفليقة في بناء علاقات بين الجزائر وبلدان قارتها، حيث قال: إن بوتفليقة نجح في سن 23 في بناء علاقات قوية بين الجزائر وإفريقيا.