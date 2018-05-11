تلقيح أكثر من 16 ألف رأس من البقر بغيليزان

لقحت المصالح البيطرية بولاية غليزان أكثر من 16 ألف رأس من البقر تفاديا لإنتشار داء الحمى القلاعية

حيث تم تجنيدحوالي 49 طبيبا بيطريا من المفتشية الولائية البيطرية ومست العملية حوالي1423 مستثمرة فلاحية عبر الولاية.

وبحسب المفتش الولائي البيطري،فإن الحملة إنطلقت منذ شهر أفريل الماضي ولم تسجل أي إصابة بداء الحمى القلاعية خلال عملية التلقيح.

وبحسب ذات المسؤول فإن التدابير الوقائية المتخذة كتوفير اللقاح الكافي،أنجحت عملية تقليح الأبقار والمواشي.

وإستنادا الى المصالح البيطرية،فإن ولاية غليزان تتوفر على أزيد من25 ألف رأس من البقر منها 20 ألف بقرة حلوب.