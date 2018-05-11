26 حريقا يتسبب في إتلاف 313 هكتار من الغابات خلال أسبوع

تسبب اضرام النيران في 26 حريقا سجل بين 6 و11 جويلية عبر التراب الوطني في إتلاف ما مجمله 313 هكتار من الغابات، ليصل عدد المساحات المتلفة إلى 364 هكتار منذ الفاتح جوان الماضي، حسب حصيلة أعدتها المديرية العامة للغابات.

حسب المصدر ذاته، فإنه من بين المساحات التي أتلفتها الحرائق خلال الأسبوع الماضي، 285 هكتار من الغابات، 15 هكتارا من الأدغال و13 هكتارا من الأحراش، بمعدل غابتين في اليوم وبمساحة تقدر بـ 5,68 هكتار يوميا، فيما ارتفع عدد بؤر الحرائق المسجلة منذ بداية جوان إلى 364. وخلال نفس الفترة من سنة 2017، تم تسجيل 550 بؤرة على مسافة إجمالية قدرها 2.580 هكتار للبؤرة الواحدة، منها 637 هكتار غابات.

أوضحت المديرية العامة للغابات، بأنه سيتم الإبقاء على آلية الوقاية من الحرائق ومحاربتها التي وضعت منذ أول يونيو إلى غاية نهاية الحملة المتوقعة، أي حتى 31 أكتوبر القادم بالنظر للمخاطر المستمرة خلال هذه الفترة. وقد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، في وقت سابق عن تعزيز جهاز مكافحة الحرائق بأنظمة معلوماتية عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018.

أوضح بدوي أنه سيتم تدعيم مصالح الحماية المدنية بـ 15 رتل متنقل جديد يضاف لـ22 رتل موجود، بالإضافة إلى عملية جديدة لاقتناء وسائل مكافحة حرائق الغابات لإنشاء أرتال متنقلة على مستوى الولايات التي لا تتوفر عليها والولايات ذات الثروة الغابية المكثفة. من جهته، أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، عن تسطير برنامج خاص لمواجهة حرائق الغابات خلال فترة الصيف بهدف تجنيد جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة واحتواء جميع الأوضاع الاستثنائية التي قد تطرأ بصفة فعالة، مضيفا أن هذا البرنامج الذي يشمل 40 ولاية يتجسد في نظام تدخل تشرف عليه إدارة الغابات ويشمل 407 موقع حراسة و473 فرقة متنقلة للتدخل الأولي، كما تم تجنيد 27 شاحنة صهريج ذات السعة الكبيرة للتزود بالمياه و2.661 نقطة ماء على مستوى الغابات أو بالقرب منها و732 ورشة من أجل سد احتياجات مكافحة الحرائق و3.000 عون لحراسة المواقع الجبلية والتدخل الأولي، يضيف الوزير. وأردف الوزير أنه بناء على ذلك سيتم إنشاء ما يقارب 4.800 لجنة عملياتية على مستوى الولايات الأربعين التي تتوفر على غطاء غابي وكذا الدوائر، البلديات والمناطق المجاورة الموجودة عبر الإقليم الوطني.