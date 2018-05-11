بدوي يعلق على فيديو الاعتداء على طفل إفريقي بعنابة

"الجزائر تحتضن الأفارقة وسنعاقب المتسببين في هذا الحادث"

- أمن تونس وحدودها من أمن الجزائر

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على الطفل الإفريقي اللاجئ بالضرب على مستوى محطة الحافلات وسط مدينة عنابة، وتوعد بمعاقبة المتسببين في الحادث إذا ثبت ذلك.

أوضح الوزير، في رد على سؤال صحافي، على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الطارف، أن الجزائر تحترم اللوائح والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتلتزم بتنفيذها، واعتبر أن أي مخالفة ترتكب في هذا الإطار ستؤدي إلى معاقبة أصحابها. في السياق، تحدث بدوي عن مقطع الفيديو الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مقطعا يصوّر جزائريا يصفع طفلا إفريقيا لاجئا بطريقة وحشية، مؤكدا "احتضان الأفارقة، وعدم السماح بحدوث مثل هذه التجاوزات".

من جهة أخرى، أكد بدوي أن أمن تونس وحدودها من أمن الجزائر والعكس صحيح فيما يتعلق بالبلد المجاور، وأوضح لدى معاينته المركز الحدودي لأم الطبول شرق الطارف الذي خضع لأشغال تهيئة، أن التنسيق الجزائري التونسي في مجال الأمن وتبادل المعلومات دائم، مؤكدا أن البلدين يعملان على رفع التحدي الأمني معا بالتعاون الوثيق.

وبعدما جدد وزير الداخلية التأكيد بالمناسبة إدانة الجزائر للاعتداء الإرهابي الذي وقع في الثامن جويلية الجاري ضد دورية للحرس الوطني التونسي بعين سلطان بمحافظة جندوبة، أكد التزام الدولة بمحاربة بقايا الإرهاب إلى غاية القضاء على هذه الآفة، كما دعا إلى ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في المجال الأمني وترقية العلاقات التجارية بين الجزائر وتونس وتعزيز تبادل الخبرات لاسيما في قطاع السياحة.

وكان بدوي قد أشرف على مستوى المركز الحدودي لأم الطبول التابع لدائرة القالة على تدشين جناح الراجلين الذي تمت تهيئته بطريقة تسمح بضمان الراحة وحسن الاستقبال للمسافرين العابرين لهذا المركز الحدودي. وشدد الوزير على ضرورة اللجوء في الإجراءات الجمركية إلى نظام تسيير استباقي لتوافد المسافرين لتحسين الخدمة وتقليص آجال انتظار السائحين المارين عبر أم الطبول.

واستنادا للمعطيات المقدمة، عبر ما لا يقل عن 2.2 مليون مسافر خلال سنة 2017 عن طريق المركز الحدودي لأم الطبول متجهين نحو تونس.

زين الدين زديغة