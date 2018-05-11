حادثة الاعتداء على طفل إفريقي بعنابة

توقيف المعتدي والمحرض والبحث عن المصور

أوقفت مصالح الأمن بعنابة شخصين في إطار التحقيق الذي تمت مباشرته عقب شكوى ضد مجهول تم إيداعها من طرف هذه الأخيرة، في قضية الاعتداء على طفل إفريقي، حسبما علم من خلية الاتصال بالولاية.

أوضحت ذات الخلية أن الشخصين الموقوفين هما المعتدي والمحرض على هذا الاعتداء، مشيرة، أول أمس، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير مشهد سوء معاملة هذا الطفل ولا يزال البحث جار عنه، وتم إيداع شكوى ضد مجهول الأربعاء من طرف مصالح الولاية في أعقاب الفيديو الذي تم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يبرز طفلا إفريقيا يتعرض للاعتداء من طرف شخص بالغ بالمحطة البرية لنقل المسافرين بعنابة، يضيف نفس المصدر.

وكان شريط الفيديو هذا الذي وثّق اعتداء على طفل افريقي في محطة حافلات بولاية عنابة، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبعه تعليق وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، عليه، حيث قال إنه تم فتح تحقيق في الحادث، وسيعاقب المتسببين فيه.

وتوالت ردود الأفعال أيضا، حيث سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس استياءه الشديد لحادثة صفع طفل إفريقي بمحطة المسافرين لمدينة عنابة، معتبرا إياها بمثابة فعل منعزل لا يمس بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الجزائر لحماية الأجانب الموجودين على ترابها.

وأسرت مصادر المحور اليومي، أنّ المشتبه تورطهم في هذا الفيديو العنصري سيمثلون أمام العدالة بداية من اليوم، حيث من المقرر أن ينظر قاضي التحقيق في القضية بعدما تم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمحكمة عنابة.

ز.ز