27 ألف حاج يناهز الـ 60 عاما والبعض يعاني من أمراض مزمنة

كبر سن الحجاج الجزائريين والحر يلغمان عمل البعثة الطبية

حسبلاوي وعيسى يدعوان لمضاعفة الجهود للتكفل بالحجاج

كشفت أرقام وزارة الصحة عن 27 ألف حاج جزائري يفوق سنه الـ 60 عام، في حين يعاني البعض منهم من أمراض مزمنة، ستصعب من مهمة أفراد البعثة الطبية، خاصة وأن حج 1439/2018 يتزامن مع موسم الحر، الذي يعرف بارتفاع درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية لمعدلات قياسية.

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أفراد البعثة الطبية المتكونة من 115 عضو، المرافقة للحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة، بالسهر على راحتهم والتكفل الأمثل بهم خلال أدائهم للركن الخامس في الإسلام، وشدد أول أمس، بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على افتتاح اليوم التوجيهي لفائدة هؤلاء المرافقين لـ36 ألف حاج إلى السعودية، على السهر على صحة الحجاج والتكفل الجيد بهم بالأماكن المقدسة، خاصة وأن نسبة 75 بالمائة من هذه الفئة تفوق أعمارهم 60 سنة، حيث أوضح أن "المهمة ليست بالأمر الهين، خاصة وأنها تتزامن مع موسم الحر أين تصل درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية إلى 54 درجة مئوية، كما أن معظم الحجاج تتجاوز أعمارهم 60 سنة، ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة، مما يستدعي مضاعفة الجهود لضمان رعاية صحية في المستوى".

من جانبه، ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بـ"الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية لتحسين موسم الحج من سنة لأخرى"، مشيرا إلى أن "وجود نسبة 75 بالمائة من الحجاج تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق يستدعي القيام بجهود مضنية للتكفل بهذه الفئة الطاعنة في السن من حيث التوجيه والرعاية الصحية".

شدد، المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، بالجزائر أمام البعثة الطبية على ضرورة "التركيز على جانب الإنساني والتحلي بالصبر ونصح الحجاج بالتغذية الجيدة والتزود بالماء الشروب، وكذا أخذ قسط وافر من النوم والوقاية من أشعة الشمس لتفادي الإصابة بالإرهاق"، مذكرا بوفاة 17 حاجا خلال الموسم الفارط بسبب العوامل المذكورة.

وتتوزع بعثة الحج الجزائرية على أربع نقاط هي جدة ومكة والمدينة ومنى وعرفات، الأصعب منها هاذين الأخيرين، حسب رئيس هذه الأخيرة، الدكتور، رابح حمانة، بسبب ضيق المساحة، مما يفرض على البعثة -كما قال-أن تكون متنقلة وتعمل بحقائب طبية، مؤكدا أنهم سيكونون مدعمين بعناصر الحماية المدنية والفرق السعودية عند الحالات المستعصية التي تستدعي مرافقة الحجاج إلى المستشفيات.

زين الدين زديغة