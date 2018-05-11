شريط الاخبار
شواطئ "للنساء فقط" هربا من التحرش والمضايقات كبر سن الحجاج الجزائريين والحر يلغمان عمل البعثة الطبية "الجزائر تحتضن الأفارقة وسنعاقب المتسببين في هذا الحادث" الشرطة والدرك في عمليات مداهمة لمواجهة "مافيا" الشواطئ 26 حريقا يتسبب في إتلاف 313 هكتار من الغابات خلال أسبوع توقيف المعتدي والمحرض والبحث عن المصور الحمى القلاعية على أبواب العاصمة وطوارئ بعد اكتشاف حالات بحجوط السفارة الفرنسية تنفي محاولات "ابتزاز" الجزائر بقضية "الحركى" توقيف عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية ببلدية لقاطة مسجد باريس يُناقض عيسى ويُدين إمام مسجد تولوز حرّاس السواحل يحبطون "حرقة" 189 شخص في الشهر الجاري أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست قيطوني يعلن احتضان الجزائر لاجتماع "أوبك" أواخر سبتمبر المقبل البرنت يهوي إلى 73 دولارا ومخاوف من استنفاذ احتياطي النفط العالمي الإعلان عن أسماء ممثلي الجزائر في مسابقة "تحدي القراءة العربي" اليوم توظيف خريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي دون مسابقة حسبلاوي يؤكد على إشراك الجميع في توسيع التخطيط العائلي الأطباء المقيمون يشنون حركات احتجاجية اليوم الفاف ستعلن هوية الناخب الوطني هذا الأسبوع حشود جاهز لمباراة «تي بي مازيمبي» أنصار «الكناري» يعلنون عن دعمهم لرئيسهم شريف ملال إنجاز أربعة مشاريع استثمارية على مستوى 4 سدود قريبا استقرار في الإنتاج المسوّق للطاقة الأولية في 2017 الجزائري يستهلك 3 أضعاف معدل استهلاك الفرد عالميا جزائري يقع ضحية نصب لرعايا أفارقة سلبوه 49 مليون سنتيم مدرب يعتدي على صاحب محل بالمركز التجاري لباب الزوار موجة حر تصل إلى 49 درجة بولايات الجنوب يومي الخميس والجمعة ألفا جندي إضافي على الحدود الشرقية لمنع تسلل إرهابيين من تونس سامسونغ تعزز حدة ودقة الألوان في صور هواتفها الذكية تراجع احتياطي الصرف إلى 94.53 مليار دولار نهاية مارس 2018 الفدرالية التونسية للفندقة تفنّد طرد السياح الجزائريين بورصة أسعار الخضر والفواكه تنهار بـ 60 بالمائة الشراكة العربية - الصينية نموذج ناجح للتعاون جنوب - جنوب بن غبريت تعفي التلاميذ من الوثائق الإدارية بداية من السنة الدراسية المقبلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرتاح لسير عملية ترحيل المهاجرين ولد عباس ينتقد تقارير منظمات غير حكومية حول الجزائر حسبلاوي يطالب بتعيين مؤطرين ومؤهلين في قطاع الصحة محرز أغلى لاعب عربي وإفريقي عبر التاريخ المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الكبرى ستحظى بتكفل جاد المؤسسة العسكرية تؤكد أن سيادة الجزائر من تضحيات الجيش
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. كبر سن الحجاج الجزائريين والحر يلغمان عمل البعثة الطبية

27 ألف حاج يناهز الـ 60 عاما والبعض يعاني من أمراض مزمنة

كبر سن الحجاج الجزائريين والحر يلغمان عمل البعثة الطبية

  13 جويلية 2018 - 15:33   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الوطني
كبر سن الحجاج الجزائريين والحر يلغمان عمل البعثة الطبية

حسبلاوي وعيسى يدعوان لمضاعفة الجهود للتكفل بالحجاج 

كشفت أرقام وزارة الصحة عن 27 ألف حاج جزائري يفوق سنه الـ 60 عام، في حين يعاني البعض منهم من أمراض مزمنة، ستصعب من مهمة أفراد البعثة الطبية، خاصة وأن حج 1439/2018 يتزامن مع موسم الحر، الذي يعرف بارتفاع درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية لمعدلات قياسية.

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أفراد البعثة الطبية المتكونة من 115 عضو، المرافقة للحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة، بالسهر على راحتهم والتكفل الأمثل بهم خلال أدائهم للركن الخامس في الإسلام، وشدد أول أمس، بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على افتتاح اليوم التوجيهي لفائدة هؤلاء المرافقين لـ36 ألف حاج إلى السعودية، على السهر على صحة الحجاج والتكفل الجيد بهم بالأماكن المقدسة، خاصة وأن نسبة 75 بالمائة من هذه الفئة تفوق أعمارهم 60 سنة، حيث أوضح أن "المهمة ليست بالأمر الهين، خاصة وأنها تتزامن مع موسم الحر أين تصل درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية إلى 54 درجة مئوية، كما أن معظم الحجاج تتجاوز أعمارهم 60 سنة، ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة، مما يستدعي مضاعفة الجهود لضمان رعاية صحية في المستوى".

من جانبه، ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بـ"الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية لتحسين موسم الحج من سنة لأخرى"، مشيرا إلى أن "وجود نسبة 75 بالمائة من الحجاج تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق يستدعي القيام بجهود مضنية للتكفل بهذه الفئة الطاعنة في السن من حيث التوجيه والرعاية الصحية".

شدد، المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، بالجزائر أمام البعثة الطبية على ضرورة "التركيز على جانب الإنساني والتحلي بالصبر ونصح الحجاج بالتغذية الجيدة والتزود بالماء الشروب، وكذا أخذ قسط وافر من النوم والوقاية من أشعة الشمس لتفادي الإصابة بالإرهاق"، مذكرا بوفاة 17 حاجا خلال الموسم الفارط بسبب العوامل المذكورة.

وتتوزع بعثة الحج الجزائرية على أربع نقاط هي جدة ومكة والمدينة ومنى وعرفات، الأصعب منها هاذين الأخيرين، حسب رئيس هذه الأخيرة، الدكتور، رابح حمانة، بسبب ضيق المساحة، مما يفرض على البعثة -كما قال-أن تكون متنقلة وتعمل بحقائب طبية، مؤكدا أنهم سيكونون مدعمين بعناصر الحماية المدنية والفرق السعودية عند الحالات المستعصية التي تستدعي مرافقة الحجاج إلى المستشفيات.

 زين الدين زديغة
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات