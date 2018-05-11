شريط الاخبار
شواطئ "للنساء فقط" هربا من التحرش والمضايقات كبر سن الحجاج الجزائريين والحر يلغمان عمل البعثة الطبية "الجزائر تحتضن الأفارقة وسنعاقب المتسببين في هذا الحادث" الشرطة والدرك في عمليات مداهمة لمواجهة "مافيا" الشواطئ 26 حريقا يتسبب في إتلاف 313 هكتار من الغابات خلال أسبوع توقيف المعتدي والمحرض والبحث عن المصور الحمى القلاعية على أبواب العاصمة وطوارئ بعد اكتشاف حالات بحجوط السفارة الفرنسية تنفي محاولات "ابتزاز" الجزائر بقضية "الحركى" توقيف عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية ببلدية لقاطة مسجد باريس يُناقض عيسى ويُدين إمام مسجد تولوز حرّاس السواحل يحبطون "حرقة" 189 شخص في الشهر الجاري أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست قيطوني يعلن احتضان الجزائر لاجتماع "أوبك" أواخر سبتمبر المقبل البرنت يهوي إلى 73 دولارا ومخاوف من استنفاذ احتياطي النفط العالمي الإعلان عن أسماء ممثلي الجزائر في مسابقة "تحدي القراءة العربي" اليوم توظيف خريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي دون مسابقة حسبلاوي يؤكد على إشراك الجميع في توسيع التخطيط العائلي الأطباء المقيمون يشنون حركات احتجاجية اليوم الفاف ستعلن هوية الناخب الوطني هذا الأسبوع حشود جاهز لمباراة «تي بي مازيمبي» أنصار «الكناري» يعلنون عن دعمهم لرئيسهم شريف ملال إنجاز أربعة مشاريع استثمارية على مستوى 4 سدود قريبا استقرار في الإنتاج المسوّق للطاقة الأولية في 2017 الجزائري يستهلك 3 أضعاف معدل استهلاك الفرد عالميا جزائري يقع ضحية نصب لرعايا أفارقة سلبوه 49 مليون سنتيم مدرب يعتدي على صاحب محل بالمركز التجاري لباب الزوار موجة حر تصل إلى 49 درجة بولايات الجنوب يومي الخميس والجمعة ألفا جندي إضافي على الحدود الشرقية لمنع تسلل إرهابيين من تونس سامسونغ تعزز حدة ودقة الألوان في صور هواتفها الذكية تراجع احتياطي الصرف إلى 94.53 مليار دولار نهاية مارس 2018 الفدرالية التونسية للفندقة تفنّد طرد السياح الجزائريين بورصة أسعار الخضر والفواكه تنهار بـ 60 بالمائة الشراكة العربية - الصينية نموذج ناجح للتعاون جنوب - جنوب بن غبريت تعفي التلاميذ من الوثائق الإدارية بداية من السنة الدراسية المقبلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرتاح لسير عملية ترحيل المهاجرين ولد عباس ينتقد تقارير منظمات غير حكومية حول الجزائر حسبلاوي يطالب بتعيين مؤطرين ومؤهلين في قطاع الصحة محرز أغلى لاعب عربي وإفريقي عبر التاريخ المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الكبرى ستحظى بتكفل جاد المؤسسة العسكرية تؤكد أن سيادة الجزائر من تضحيات الجيش
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. توقيف عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية ببلدية لقاطة

المتهم أحيل على محكمة الجنايات لبومرداس

توقيف عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية ببلدية لقاطة

  13 جويلية 2018 - 14:24   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
توقيف عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية ببلدية لقاطة

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس أمس الأول، ملف شاب في العقد الثالث ينحدر من بلدية لقاطة بدائرة برج منايل، على محكمة الجنايات ببومرداس للبت فيه بعد عملية توقيف من طرف مصالح الأمن لتورطه في جريمة دعم واسناد جماعة إرهابية وتبادل الرسائل النصية مع إرهابيين والعمل على إمداد عناصرها بالمؤونة واقتناء هواتف نقالة لتسهيل نشاطها الإجرامي.

قضية الحال جاءت على إثر معلومات وردت لدى مصالح الأمن لدائرة الاختصاص تفيد أن المتهم الحالي على اتصال دائم بقريبه الإرهابي مقضي عليه في عملية قامت بها أفراد الجيش الشعبي الوطني مؤخرا بالمنطقة، وصديق له من أيام الدراسة منخرطين ضمن تنظيم إرهابي بضواحي  لقاطة، وهو على تواصل دائم معهم، وعلى هذا الأساس تم توقيف المتهم المعني مع سماع أقواله حيث أنكر علاقته بهما في البداية وتحجج بتركه لعائلته وسفره لخارج الوطن منذ العشرية السوداء واستقر هناك لمدة 7 سنوات وقطع علاقته بأقربائه الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية، إلا أن عملية مواجهته بتقرير متعامل الهاتف النقال جعلته يستسلم للأمر الواقع ويؤكد أنه هاتف قريبه ثلاث مرات فقط لما طلب منه طمأنته على عائلته التي تعرضت لحادث كما أنه طلب منه ملاقاته حيث تم القبض عليه مباشرة بعدها ويومها سلمه مبلغا ماليا ضبط بحوزته، غير أن تحريات مصالح أمن الاختصاص توصلت إلى عكس ما صرح به المتهم، حيث تبين من خلال المكالمات المرصودة بين المتهم والعناصر الإرهابية أنه على  اتصال دائم بهم وكان يزودهم بالمؤونة والهواتف النقالة مع بطاقات التعبئة لمراقبة تحركات مصالح الأمن وتسهيل تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

ضاوية. م 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات