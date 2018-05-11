المتهم أحيل على محكمة الجنايات لبومرداس

توقيف عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية ببلدية لقاطة

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس أمس الأول، ملف شاب في العقد الثالث ينحدر من بلدية لقاطة بدائرة برج منايل، على محكمة الجنايات ببومرداس للبت فيه بعد عملية توقيف من طرف مصالح الأمن لتورطه في جريمة دعم واسناد جماعة إرهابية وتبادل الرسائل النصية مع إرهابيين والعمل على إمداد عناصرها بالمؤونة واقتناء هواتف نقالة لتسهيل نشاطها الإجرامي.

قضية الحال جاءت على إثر معلومات وردت لدى مصالح الأمن لدائرة الاختصاص تفيد أن المتهم الحالي على اتصال دائم بقريبه الإرهابي مقضي عليه في عملية قامت بها أفراد الجيش الشعبي الوطني مؤخرا بالمنطقة، وصديق له من أيام الدراسة منخرطين ضمن تنظيم إرهابي بضواحي لقاطة، وهو على تواصل دائم معهم، وعلى هذا الأساس تم توقيف المتهم المعني مع سماع أقواله حيث أنكر علاقته بهما في البداية وتحجج بتركه لعائلته وسفره لخارج الوطن منذ العشرية السوداء واستقر هناك لمدة 7 سنوات وقطع علاقته بأقربائه الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية، إلا أن عملية مواجهته بتقرير متعامل الهاتف النقال جعلته يستسلم للأمر الواقع ويؤكد أنه هاتف قريبه ثلاث مرات فقط لما طلب منه طمأنته على عائلته التي تعرضت لحادث كما أنه طلب منه ملاقاته حيث تم القبض عليه مباشرة بعدها ويومها سلمه مبلغا ماليا ضبط بحوزته، غير أن تحريات مصالح أمن الاختصاص توصلت إلى عكس ما صرح به المتهم، حيث تبين من خلال المكالمات المرصودة بين المتهم والعناصر الإرهابية أنه على اتصال دائم بهم وكان يزودهم بالمؤونة والهواتف النقالة مع بطاقات التعبئة لمراقبة تحركات مصالح الأمن وتسهيل تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

ضاوية. م