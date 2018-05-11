شريط الاخبار
شواطئ "للنساء فقط" هربا من التحرش والمضايقات كبر سن الحجاج الجزائريين والحر يلغمان عمل البعثة الطبية "الجزائر تحتضن الأفارقة وسنعاقب المتسببين في هذا الحادث" الشرطة والدرك في عمليات مداهمة لمواجهة "مافيا" الشواطئ 26 حريقا يتسبب في إتلاف 313 هكتار من الغابات خلال أسبوع توقيف المعتدي والمحرض والبحث عن المصور الحمى القلاعية على أبواب العاصمة وطوارئ بعد اكتشاف حالات بحجوط السفارة الفرنسية تنفي محاولات "ابتزاز" الجزائر بقضية "الحركى" توقيف عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية ببلدية لقاطة مسجد باريس يُناقض عيسى ويُدين إمام مسجد تولوز حرّاس السواحل يحبطون "حرقة" 189 شخص في الشهر الجاري أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست قيطوني يعلن احتضان الجزائر لاجتماع "أوبك" أواخر سبتمبر المقبل البرنت يهوي إلى 73 دولارا ومخاوف من استنفاذ احتياطي النفط العالمي الإعلان عن أسماء ممثلي الجزائر في مسابقة "تحدي القراءة العربي" اليوم توظيف خريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي دون مسابقة حسبلاوي يؤكد على إشراك الجميع في توسيع التخطيط العائلي الأطباء المقيمون يشنون حركات احتجاجية اليوم الفاف ستعلن هوية الناخب الوطني هذا الأسبوع حشود جاهز لمباراة «تي بي مازيمبي» أنصار «الكناري» يعلنون عن دعمهم لرئيسهم شريف ملال إنجاز أربعة مشاريع استثمارية على مستوى 4 سدود قريبا استقرار في الإنتاج المسوّق للطاقة الأولية في 2017 الجزائري يستهلك 3 أضعاف معدل استهلاك الفرد عالميا جزائري يقع ضحية نصب لرعايا أفارقة سلبوه 49 مليون سنتيم مدرب يعتدي على صاحب محل بالمركز التجاري لباب الزوار موجة حر تصل إلى 49 درجة بولايات الجنوب يومي الخميس والجمعة ألفا جندي إضافي على الحدود الشرقية لمنع تسلل إرهابيين من تونس سامسونغ تعزز حدة ودقة الألوان في صور هواتفها الذكية تراجع احتياطي الصرف إلى 94.53 مليار دولار نهاية مارس 2018 الفدرالية التونسية للفندقة تفنّد طرد السياح الجزائريين بورصة أسعار الخضر والفواكه تنهار بـ 60 بالمائة الشراكة العربية - الصينية نموذج ناجح للتعاون جنوب - جنوب بن غبريت تعفي التلاميذ من الوثائق الإدارية بداية من السنة الدراسية المقبلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرتاح لسير عملية ترحيل المهاجرين ولد عباس ينتقد تقارير منظمات غير حكومية حول الجزائر حسبلاوي يطالب بتعيين مؤطرين ومؤهلين في قطاع الصحة محرز أغلى لاعب عربي وإفريقي عبر التاريخ المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الكبرى ستحظى بتكفل جاد المؤسسة العسكرية تؤكد أن سيادة الجزائر من تضحيات الجيش
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الشرطة والدرك في عمليات مداهمة لمواجهة "مافيا" الشواطئ

لرصد المخالفات المتعلقة بالاستغلال غير الشرعي لها

الشرطة والدرك في عمليات مداهمة لمواجهة "مافيا" الشواطئ

  13 جويلية 2018 - 15:42   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
الشرطة والدرك في عمليات مداهمة لمواجهة "مافيا" الشواطئ

شرعت قوات الدرك الوطني والشرطة في تطبيق التعليمات الحكومية القاضية بضمان مجانية الدخول الى الشواطئ والسهر على راحة المصطافين، حيث قامت بمداهمات مشتركة للشواطئ قصد مراقبة المخالفات التي قد تحدث في هذه الوجهات، والوقوف في وجه الاستغلال غير الشرعي لها.

حسب النقيب سعاد أونيس، رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر، فإن "الحملة تهدف الى رفع جميع المخالفات المتعلقة بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، لا سيما ما تعلق بمخالفة التعليمة المتعلقة بمجانية استعمال هذه الأخيرة"، في حين يقول ملازم أول للشرطة حسين سيدهم إنه تقرر إنجاز عملية مراقبة ومداهمة على مستوى بعض المناطق التي تعرف حركية كبيرة من قبل المصطافين بتنفيذ عمليات مشتركة بين الدرك الوطني والشرطة.

بالرغم من التعليمات والإجراءات المتخذة قبيل انطلاق موسم الاصطياف في هذا الصدد، إلا أن عدد من الشواطئ لا تزال في قضبة مافيا الشواطئ التي تفرض منطقها على المصطاف سواء ما تعلق بحضائر التوقف أو نصب الشميسات والطاولات على الرمل وغيرها من الممارسات التي تنفر السائح.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، جدد على مجانية الدخول إلى الشواطئ، وأكد على عدم الاستيلاء على أي فضاء تابع لهذه الأخيرة، في إطار السهر على راحة المصطافين خلال موسم الاصطياف الجاري.

وأوضح بدوي إلى أنه تم تسخير كافة الوسائل من أجل راحة المصطافين، مضيفا، خلال انطلاق عملية إيفاد 100 إطار من إطارات الوزارة إلى المدن الساحلية للوقوف على سيرورة موسم الاصطياف ومدى تطبيق التدابير الخاصة بمختلف الجوانب، أن "حظائر السيارات التي تسيرها البلديات تبقى غير مجانية"، معربا عن ارتياحه لإعادة فتح أزيد من عشرين شاطئا كان مغلقا منذ العديد من السنوات"، مشيرا إلى أن الأمر يندرج في إطار  المقاربة الجديدة في التسيير القائمة على  التقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري والتنسيق الدائم بين المصالح  المركزية والجماعات المحلية.

يشار إلى أن وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أكد وجدد بدوره، على أن الدخول الحر والمجاني للشواطئ سيكون مضمونا، حسبه، وأضاف أن كل الظروف الملائمة للمصطاف ستكون متاحة، وأشار إلى أهمية إشراك الجماعات المحلية وتدعيمها لإنجاح موسم الاصطياف.

زين الدين.ز.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات