لرصد المخالفات المتعلقة بالاستغلال غير الشرعي لها

الشرطة والدرك في عمليات مداهمة لمواجهة "مافيا" الشواطئ

شرعت قوات الدرك الوطني والشرطة في تطبيق التعليمات الحكومية القاضية بضمان مجانية الدخول الى الشواطئ والسهر على راحة المصطافين، حيث قامت بمداهمات مشتركة للشواطئ قصد مراقبة المخالفات التي قد تحدث في هذه الوجهات، والوقوف في وجه الاستغلال غير الشرعي لها.

حسب النقيب سعاد أونيس، رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر، فإن "الحملة تهدف الى رفع جميع المخالفات المتعلقة بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، لا سيما ما تعلق بمخالفة التعليمة المتعلقة بمجانية استعمال هذه الأخيرة"، في حين يقول ملازم أول للشرطة حسين سيدهم إنه تقرر إنجاز عملية مراقبة ومداهمة على مستوى بعض المناطق التي تعرف حركية كبيرة من قبل المصطافين بتنفيذ عمليات مشتركة بين الدرك الوطني والشرطة.

بالرغم من التعليمات والإجراءات المتخذة قبيل انطلاق موسم الاصطياف في هذا الصدد، إلا أن عدد من الشواطئ لا تزال في قضبة مافيا الشواطئ التي تفرض منطقها على المصطاف سواء ما تعلق بحضائر التوقف أو نصب الشميسات والطاولات على الرمل وغيرها من الممارسات التي تنفر السائح.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، جدد على مجانية الدخول إلى الشواطئ، وأكد على عدم الاستيلاء على أي فضاء تابع لهذه الأخيرة، في إطار السهر على راحة المصطافين خلال موسم الاصطياف الجاري.

وأوضح بدوي إلى أنه تم تسخير كافة الوسائل من أجل راحة المصطافين، مضيفا، خلال انطلاق عملية إيفاد 100 إطار من إطارات الوزارة إلى المدن الساحلية للوقوف على سيرورة موسم الاصطياف ومدى تطبيق التدابير الخاصة بمختلف الجوانب، أن "حظائر السيارات التي تسيرها البلديات تبقى غير مجانية"، معربا عن ارتياحه لإعادة فتح أزيد من عشرين شاطئا كان مغلقا منذ العديد من السنوات"، مشيرا إلى أن الأمر يندرج في إطار المقاربة الجديدة في التسيير القائمة على التقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري والتنسيق الدائم بين المصالح المركزية والجماعات المحلية.

يشار إلى أن وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أكد وجدد بدوره، على أن الدخول الحر والمجاني للشواطئ سيكون مضمونا، حسبه، وأضاف أن كل الظروف الملائمة للمصطاف ستكون متاحة، وأشار إلى أهمية إشراك الجماعات المحلية وتدعيمها لإنجاح موسم الاصطياف.

زين الدين.ز.