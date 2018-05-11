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نزوح نحو شواطئ ولاية الجزائر

  14 جويلية 2018 - 11:54   قرئ 3 مرة   0 تعليق   الوطني
نزوح نحو شواطئ ولاية الجزائر

توافد أكثر من 750 ألف مصطاف على شواطئ ولاية الجزائر منذ بداية شهر يونيو المنصرم وإلى غاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، فيما سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة ثلاثة أشخاص غرقا عبر كل من شاطئ الصابلات والرغاية والشاطئ الذهبي بالشراقة. 

وأكد الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحماية المدنية، سجلت خلال الفترة الممتدة من 1 جوان المنصرم إلى غاية 11 يوليو الجاري توافد 751.900 مصطاف ارتادوا مختلف الشواطئ المسموحة للسباحة وعددها 66 شاطئا، مع تسجيل وقوع 3 ثلاثة ضحايا تتراوح أعمارهم مابين 13 سنة و31 سنة غرقوا بكل من شاطئ الصابلات بحسين داي وشاطئ الرغاية البحري ببلدية الرغاية وكذا الشاطئ الذهبي ببلدية الشراقة، وأضاف أن أول حادث غرق لموسم اصطياف 2018 سجل يوم 13 يونيو المنصرم ويتعلق بطفل في سن 13 من العمر والذي لقي حتفه بشاطئ الصابلات بحسين داي، مشيرا إلى أن هذا الشاطئ غير مسموح للسباحة، فيما سجل الحادث الثاني في 19 يونيو على مستوى شاطئ الرغاية البحري، مسموح فيه بالسباحة، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 19 سنة، أما الحادث الثالث فوقع يوم 5 يوليو الجاري في شاطئ مسموح للسباحة، وهو الشاطئ الذهبي ببلدية الشراقة حيث لقي شاب يبلغ 31 سنة من العمر مصرعه غرقا. 

وقد بلغت تدخلات عناصر الحماية المدنية بشواطئ العاصمة منذ بداية شهر يونيو243 تدخلا إلى غاية 11 يوليو الجاري 921 تدخلا لإسعاف وإنقاذ المصطافين الذين تعرضوا لخطر الغرق أو الإصابة وضربات الشمس، أسفرت عن إنقاذ 223 شخصا من غرق حقيقي منهم 161 طفلا (117 ذكورا و46 إناثا) ما يمثل أكثر من 50 بالمائة من الأشخاص الذين تعرضوا لخطر غرق حقيقي إلى جانب 62 شخصا من النساء والرجال في حين بلغ عدد المسعفين في عين المكان 562 شخصا والمحولين نحو المراكز الصحية 136 شخصا. 

وقد خصصت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر برسم موسم الاصطياف 2018 يقول الملازم الأول بن خلف الله، "كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة حيث جندت 685 عونا وحارس شواطئ وغواصين وكذا تسخير زوارق مطاطية وسيارات إسعاف لضمان سلامة المصطافين". 

يشار إلى أن مصالح ولاية الجزائر خصصت لحساب موسم الاصطياف الجاري 66 شاطئا مسموحا للسباحة، فيما منعت السباحة على مستوى 21 شاطئا آخر، لأسباب تخص "نقص التهيئة وانعدام الممرات (صعوبة الولوج إلى الشاطئ) والتلوث ونوعية المياه التي لا تتطابق ومعايير الصحة العمومية والنظافة".

 

 

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