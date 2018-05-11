بوتفليقة يهنئ ماكرون

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني أكد له من خلالها على أن تمتين التعاون بين الجزائر وفرنسا "جدير بأن يصبح قدوة يحتذى بها في المنطقة وفي العلاقات الأوروبية-المتوسطية".

وجاء في رسالة الرئيس بوتفليقة: "يسرني أيما سرور والشعب الفرنسي الصديق يحتفل بعيده الوطني الموافق ليوم 14 جويلية أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بتهانينا الحارة مقرونة بأطيب تمنيات لكم بموفور الصحة والتوفيق، وبالرقي والازدهار للشعب الفرنسي".

وأضاف بوتفليقة، بهذه المناسبة السعيدة "أعرب لكم عن ارتياحي لتطور جملة علاقاتنا باطراد وأؤكد لكم التزامي بأن أواصل معكم العمل المشترك الذي بدأ قبل سنين من أجل إنجاز شراكة ثنائية استثنائية ترقى إلى مستوى تطلعات وطموحات بلدينا الصديقين".

وتابع قائلا: "هذا وأخص بالتنويه زيارة الصداقة والعمل التي قمتم بها حديثا إلى الجزائر والدفع الجديد الواعد الذي كان منا لعلاقاتنا مذللين بذلك الطريق نحو تمتين تعاوننا الجدير بأن يصبح قدوة يُحتذَى بها في المنطقة وفي العلاقات الأوروبية-المتوسطية".

وخلص الرئيس في برقيته إلى القول: "إنني متيقن في هذا السياق من أن اللقاءات القادمة التي ستجمع بلدينا خاصة اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى ستكون خطوة نوعية على طريق الشراكة الإستراتيجية التي يسعى بلَدانا من أجل تحقيقها".