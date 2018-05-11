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الجيش يحجز 32 كلغ من الكيف ببشار

  14 جويلية 2018 - 12:49   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يحجز 32 كلغ من الكيف ببشار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 13 جويلية 2018، ببشار/ن ع 3، 32,2 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما قامت مفارز أخرى خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين قزام/ ن ع 6، بتوقيف 27 شخص من جنسيات مختلفة، وحجزت06 مولدات كهربائية، 05 أجهزة كشف عن المعادن، 09 مطارق ضاغطة، 05 سيارات رباعية الدفع ،05 أطنان من المواد الغذائية و03 هواتف نقالة للاتصال عبر الأقمار الصناعية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت.

   في نفس السياق حجز عناصر الدرك الوطني بكل من تيارت وتلمسان/ن.ع.2، (10509) وحدة من المشروبات الكحولية. 

 

 

 

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