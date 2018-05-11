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سجلت تراجعاً في نسبة الوفيات عند الولادة

احصائيات وزارة الصحة تعكس تحسن الحالة الصحية للجزائريين

  14 جويلية 2018 - 15:05   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الوطني
احصائيات وزارة الصحة تعكس تحسن الحالة الصحية للجزائريين

تراجعت نسبة وفيات الأطفال -أي عدد الوفيات- المسجلة خلال السنة الأولى من الحياة إلى 21 لكل ألف ولادة حية سنة 2017 مقابل 36.09 لكل ألف ولادة سنة 2000 حسبما ورد في دراسة لمديرية السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

تشير هذه الدراسة التي تستعرض تطور الحالة الصحية للسكان الجزائريين وعمال الصحة على قرابة عقدين اثنين إلى أن نسبة الوفيات عند الولادة تراجع إلى 12.5 لكل ألف ولادة سنة 2017 في حين قدر ب24.7 لكل ألف سنة 2000، أما عن نسبة وفيات الأمهات فقد تراجع إلى من 117.4 لكل 100.000 ولادة حية سنة 1999 إلى 57.4 سنة 2016.

بخصوص التلقيح عند الأطفال خلال السنة الاولى، أشارت الدراسة إلى أن الفترة 2012-2013 سجلت 98.3 بالمائة بالنسبة للسل و90.3 بالمائة بالنسبة للبوحمرون، وانتقل الأمل في العيش عند الولادة أي عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الشخص في بلد معين من 72.5 سنة في 2000 إلى 77.6 سنة في 2017.

فيما يتعلق بعمال الصحة أي عدد الممارسين في القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني (مختصون وأطباء عامون ومختصين في جراحة الأسنان وصيادلة) فقد انتقل من 38.695 سنة 2000 إلى 82.396 سنة 2016.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد لا يتضمن الأساتذة والاستاذة المساعدون والمقيمون الذين قدر عددهم بـ 16.883 سنة 2016، وعن تطور نسب التغطية من حيث الممارسين (العام والخاص) على المستوى الوطني على سكان قدر عددهم بـ 40.836.000 ساكن سنة 2016 سجلت الدراسة خلال نفس السنة مختص واحد لكل 1.620 ساكن (مقابل 3.497 سنة 2000) وطبيب عام لكل 1.275 ساكن (مقابل 1.770 سنة 2000) وجراح أسنان لكل 3.036 ساكن (مقابل 3.797 سنة 2000) وصيدلي لكل 3.488 ساكن (مقابل 6.333 سنة 2000).

من جهة أخرى، قدر عدد عمال شبه- الطبي سنة 2016 ب127.183 مقابل 87.012 سنة 2000، وبخصوص الهياكل العمومية الاستشفائية أشارت الدراسة إلى أن الفترة 2000-2016 شهدت ارتفاع عدد المراكز الاستشفائية الجامعية من 12 إلى 15 والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من 31 إلى 75. وبالنسبة للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمومة والطفولة فقد انتقل عددها من 1 سنة 2006 إلى 30 سنة 2016.

 م٫ ن
 

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