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حسبلاوي وعدهم بفتح الحوار ولم يف بوعده

غضب الأطباء المقيمين يعود إلى الشارع بعد شهر من الهدوء

  14 جويلية 2018 - 15:33   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الوطني
غضب الأطباء المقيمين يعود إلى الشارع بعد شهر من الهدوء

خرج العشرات من الأطباء المقيمين في وقفة احتجاجية داخل المؤسسة الاستشفائية "مصطفى باشا" الجامعي ردا على صمت و تماطل وزير الصحة مختار حسبلاوي في فتحج باب الحوار معهم منذ ما يزيد عن شهر استجاب فيه الأطباء المقيمون لمطالب حسبلاوي للتخلي عن الإضراب من اجل الاجتماع بهم غير أنهم تخلى عنهم. 

عادت مجددا موجة الاحتجاجات و المسيرات الى الشارع من قبل الأطباء المقيمين بعد شهر غاب فيه المقيمون عن الساحة لضمانات لم تجسد على أرض الواقع ، البداية كانت مع تصريحات وزير الصحة مختار حسبلاوي الشهر الماضي بعد أن أكد للمضربين أن لغة المسيرات و الاحتجاجات و المسيرات المنتهجة من قبلهم ستكون الفاصل أو الحاجز في فتح باب الحوار معهم وهو الأمر الذي يجب التخلي عنه في حالة  حصولهم على مطالبهم في طاولة الحوار التي ستجمعهم ، غير أن كل ما قيل و كل ما تم نشره حول الاتفاق الأولي بين الطرفين كان مجرد حبر على ورقة ، بعد أن انتظر المقيمون عشية تخليهم عن اضرابهم و اعلانهم العودة مباشرة إلى مقرات عملهم ، سواء تعلق الأمر بالمناوبة التي تم التوقف عن مزاولة العمل بها لمدة شهر أو أكثر ووصلا إلى العودة إلى العمل بالمؤسسات الإستشفائية على المستوى الوطني من جهة أخرى بعد 8 أشهر من الإضراب المفتوح ، ليصل الامر أيضا إلى الالتحاق بالدورة الاستدراكية التي حددتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي للمتأخرين عن الدراسة و المقاطعين لها منذ بداية السنة الجامعية ،و بالرغم من كل التدابير و التصريحات السابقة للمسؤول الأول مختار حسبلاوي بتبني لغة حوار  البناء من اجل إيجاد حل لمشاكلهم غير ان الاجتماع و الجلوس حول طاولة مستديرة لم يجسد لليوم بالرغم من وعود حسبلاوي التي كانت الأمل الوحيد الذي من شأنه إيجاد لحل لمشكل قيل انه ليس وليد اليوم و انما يعود لسنوات بقطاع الصحة ، تهرب و تماطل حسبلاوي في فتح أبواب الحوار مع ممثلي المقيمون لمدة شهر من الهدوء و السكينة جعلهم يفكرون مجددا في الضغط على الوصاية أكثر لكن هذه المرة من خلال الخروج إلى الشارع في وقفات احتجاجية على المستوى الوطني يشارك فيها الآلاف من أطباء مقيمين في مختلف التخصصات خاصة تلك المنظمة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي أمس وسط انزال أمني خوفا من حدوث أي انزلاق او تكرار سيناريوهات الثامنة اشهر الماضية ، غير بعيد عن ذلك أيضا عرفت كل المداخل المؤدية الى العاصمة و بالقرب من المقرات الرئيسية  تواجد مكثف لمصالح الأمن التي تواجدت بالقرب من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة منذ الساعات الأولى  مانعة بذلك وصول المساندين من الأطباء إلى مختلف المقرات خوفا من تجمعهم.

أمينة صحراوي

 

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