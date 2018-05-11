إنطلاق مسابقة الترقية في 27 رتبة إدارية اليوم

122 ألف مترشح يجتازون المقابلة الشّفهيّة للأساتذة والإداريين غدا

سيشرع غدا المترشحون الناجحون في الاختبار الكتابي والبالغ عددهم حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية 122 ألف ناجح في إجراء الاختبار الشفهي لمسابقة توظيف الأساتذة و الإداريين في الطور الابتدائي التي خصصت لها الوزارة الوصية أزيد من 8500 منصب، كما سيجتاز اليوم حوالي 38 ألف أستاذ المسابقة المهنية للترقية تشمل 27 رتبة إدارية.

أحصت وزارة التربية الوطنية 121954 مترشح سيجتازون غدا المقابلة الشفهية لمسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي، ورتب إدارية، و التي خصصت لها الوزارة أزيد من 8500 منصب، و التي تقدم لإجراء إختباراتها الكتابية أكثر من 700 ألف مترشح، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 36.38 بالمائة بالنسبة لفئة أساتذة التعليم الابتدائي و 44.14 بالمائة، بالنسبة للرتب الإدارية، وأضافت الوزيرة أنه يتوجب على المترشحين المقبولين في المسابقة سحب استدعاءاتهم على نفس الموقع الالكتروني للوزارة، وينتظر إخضاع الناجحين في رتبة أستاذ تعليم الابتدائي لتكوين بيداغوجي بداية من 25 جويلية الجاري قبل تعيينهم كمتربصين في الدخول المدرسي المقبل.

في ذات السياق أوضح المدير المكلف بالتكوين بوزارة التربية الوطنية كمال حمادو أن هذه المسابقة تندرج في إطار تغطية العجز المسجل في الطور الابتدائي، والمقدر بـ 49ألف أستاذ، كما سيتم حسب ذات المتحدث إخضاع الناجحين لدورة تكوينية قبل أن يلتحقوا بمناصبهم مع الدخول المدرسي القادم، مؤهلين برتبة معلم في اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية، وهي العملية التكوينية التي ستليها سنة كاملة من التكوين البيداغوجي التحضيري.

فيما يخص المسابقة المهنية للترقية، أعلنت المسؤولة الأولة على رأس قطاع التربية الوطنية نورية بن غبريت أنّ عدد المترشحين المقبولين للإمتحانات المهنية للترقية بلغ 38014 مترشحا يتسابقون على 11487 منصب، وقالت بن غبريت على حسابها الشخصي في"تويتر"، أن عدد المترشحين المقبولين الخاصة بـ 27 رتبة لا سيما مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار، ملحق بالمخبر، سيجتازون الامتحان اليوم، موزعين على 166 مركز إجراء، سيمنح لهم 115 موضوعا للإختبار في كل الرتب.

نبيل شعبان